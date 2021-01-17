لتطويل الشعر باسرع طريقة وزيادة كثافته ونعومته مثل الهندود لن تصدقى النتيجه

لتطويل الشعر باسرع طريقة وزيادة كثافته ونعومته الشعر القصير يعتبر مزعج بالنسبة لبعض الاشخاص لذلك يبحثون بشكل مستمر عن الوصفات التي تستخدمها جميع السيدات في دولة الهند، ويرجع ذلك إلى الوصفات الطبيعية التي يقوم باستخدامها لحل جميع مشاكل، الشعر من التقصف والتساقط كما أن الوصفات الطبيعية التي تستخدمها الهنود تعمل دائما على تطويل الشعر وليس مكلفة بالمرة.

قناع اللبن الرائب لتطويل الشعر مثل الهنود

هذه الوصفة من اللبن الرايب لا تأخذ وقت كثير في التحضير و ذلك لأنها سهلة، وبسيطة، يمكن أن نقوم باتباع لكي تخلصنا من تقصف الشعر وتساقطه، كما يساعد اللبن الرائب على تطويل الشعر بما يحتويه من فيتامينات عديدة كما يعمل ايضا على تقوية بصيلات الشعر، ويخلصنا من القشرة التي تسبب بعض المشاكل من تساقط الشعر وغيرها يمتلك القناع بعض الفيتامينات المتميزة ورائعه مثل فيتامين د.

المكونات:

خمس ملاعق من اللبن الرائب

معلقة كبيرة من زيت الأملا.

طريقة التحضير:

نبدأ في تحضير اناء ونضع فيه جميع المكونات من اللبن الرايب و زيت الأملا. نقوم بمزج جميع المكونات بشكل جيد. نبدأ بوضع هذا الماسك على الشعر من الكامل من الجذور حتى الأطراف. نقوم بترك لمدة ساعة كاملة يغسل الشعر بشكل جيد بعد ذلك باستخدام الشامبو المعداد التي لا يحتوي على الكبريت ثم يمكنك عزيزتى أن تقومي بإضافة البلسم على شعرك كي تحصلين على النعومة.

قناع الصبارلترطيب وتطويل مثل الهنود

الصبار لديه العديد من الفوائد والمميزات ويمتلك البروتين التي يعمل على تطويل الشعر، وتنعيمه لديه العديد من الخصائص التي تحمى بصيلات الشعر وتقوية جذورة، كما أنه يساعد على ترطيب الشعر وهو من ضمن الأشياء المهمة التي يجب أن نعتني بها ونحافظ عليها.

المكونات:

هلام الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من المياه زجاجة

طريقة التحضير: