تجاعيد البشرة والتخلص منها بقوة البوتوكس بواسطة خلطات طبيعية والتخلص من التجاعيد المبكرة

تجاعيد البشرة والتخلص منها بقوة البوتوكس بواسطة خلطات طبيعية إذا كنت ممن يبحث عن طريقة مذهلة في القضاء على التجاعيد المبكرة وتساعد في المحافظة على نضارة وشباب البشرة لوقت طويل، حيث أننا نصاب بالفزع عند ملاحظات التجاعيد المبكرة أو علامات التقدم بالعمر، ونرغب دائما في الحصول على ما يقوم بشد البشرة ويرطبها ويجعلها أكثر نعومة، ونحن نعلم أن الطبيعية تحمل لنا العديد من المواد التي تحمل فوائد جمالية جمة سواء للبشرة أو للشعر، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي تساهم في التخلص من التجاعيد المبكرة، وتعمل على شد البشرة وزيادة نضارتها.

خلطات طبيعية للتخلص من تجاعيد البشرة

إليكم أبرز الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة نضارة وحيوية البشرة في المنزل:

زيت الزيتون:

على الرغم من أنه مكون بسيط ومتواجد في كل منزل إلا أنه يحمل بداخله الكثير من الخواص الهامة التي تعمل على ترطيب البشرة، إلى جانب أنها تحتوي على فيتامينات هامة للبشرة، وللاستفادة منه نقون بمزج ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة من العسل والقليل من الجليسرين ويتم مزج المكونات معاً حتى تمام التجانس، ومن ثم نقوم بتدليك البشرة بالخليط ويترك لعدة دقائق ومن ثم تشطف بالماء الفاتر، ويتم تكرار الوصفة على الأقل ثلاث مرات بالأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

بديل البوتكس الطبيعي للتخلص من التجاعيد

المكونات:

ملعقتين من العسل.

3 فصوص ثوم.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقه التخلص من التجاعيد بواسطه الثوم :

نقوم بهرس فصوص الثوم بالخلاط الكهربائي ويضاف لها العسل وزيت الزيتون حتى تخلط المكونات ونحصل على قوام كريمي، نضعه بعبوة ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، بالصباح نقوم بتنظيف الوجه بالغسول ويطبق المزيج على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ومن ثم يتم شطفه بالماء الدافئ ويرطب بكريم مناسب لنوع البشرة.