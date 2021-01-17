طريقة كوكيز الشاي الأصلي بالزبدة بأربعة مكونات بسيطة من مطبخك جربيه

طريقة كوكيز الشاي الأصلي ، دائمًا ما نسمع أنها صعبة قليلًا، ولكن في الحقيقة أن طريقة الكوكيز الأصلي، والذي يؤكل إلى جوار الشاي أو مع الحليب، سواء بالإفطار صباحًا أو حتى في شكل سناكس لبعد الظهيرة، هي طريقة سهلة وبسيطة للغاية، لن تحتاجي لها سوى أربعة مكونات بسيطة من مطبخك فقط. احرصي قليلًا على اتباع التعليمات للحصول على أحلى نتيجة، ولا تنس أن تكون كل مكوناتك في درجة حرارة مطبخك.

كوكيز الشاي بطريقته الأصلية، لابد أن يكون مقرمشًا، وله مذاق واضح للزبدة في تكوينه، وهو أكثر ما يطلبه أفراد الأسرة، لتناوله مع مشروبات الكافيهات الدافئة، خاصة في فصل الشتاء، وهو كذلك وجبة مشبعة في الصباح الباكر وفي المساء أيضًا، في جلسات الليالي الصيفية الجميلة. ولهذا سوف نصنع ونقدم طريقة كوكيز الشاي الأصلي، بالزبدة وقرمشة قوية مثل الجاهز، وبمكونات بسيطة وسهلة.

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

2 جرام بيكنج بودر.

½ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

حبة بيضة واحدة.

رشة من الملح الناعم.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نفس مقادير كوكيز الزبدة بالفانيليا، مع اختلاف مقدار الدقيق.

أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى، بدلا من ملعقتي دقيق.

هذه الوصفة يتم عملها ب 230 جرام من الدقيق.

في العجان الكهربائي، قومي بوضع الزبدة لمدة دقيقة، ثم أضيفي السكر، واخفقي مرة أخرى، حتى يكون القوام كريمي وهش. اخفقي البيضة جيدًا، ثم أضيفيها إلى الزبدة، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، وذلك حتى تمتزج المكونات، واحرصي أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة. أضيفي الملح إلى الدقيق، ثم انخلي الدقيق إلى خليط الزبدة في العجان، واتركيها قليلًا حتى تنتهي من العجن. قومي بلف عجين البسكويت أو عجين الكوكيز، في بلاستيك مطبخ، وافرديها بالنشابة قليلًا. بنفس الطريقة والمكونات، قومي بعمل عجين الكوكيز بالشوكولاتة أو الكاكاو، في العجان ثم قومي بلف العجين مثل عجينة الكوكيز بالزبدة والفانيليا. ضعي لفة عجينة الكوكيز للنوعين الفانيليا والشكولاتة، في الثلاجة لمدة 30 دقيقة كاملة. في ورق زبدة، قومي بفرد عجين الكوكيز بسهولة بالضغط عليها قليلًا. بعد فرد عجينة الكوكيز، قومي بإدخالها إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة 10 دقائق. باستخدام القطاعة أو كوب لديك، قومي بتقسيم العجين حسب رغبتك. سخني الفرن، عند درجة حرارة 160 درجة مئوية، لمدة 15 إلى 20 دقيقة بالضبط، على الرف الأوسط. أخرجي كوكيز الفانيليا وكوكيز الشكولاتة من الفرن، وانتظري حتى تبرد وبالهناء.

ملحوظة: يمكنك تشكيل الكوكيز بنفس الشكل في الصورة، باستخدام الطوابع، وهي تباع لدى محال الحلوى.