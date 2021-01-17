أسباب تساقط الشعر وعلاجه عن طريق وصفات طبيعية وتكثيفه وملء الفراغات فى مقدمه الراس

أسباب تساقط الشعر وعلاجه عن طريق وصفات طبيعية للشعر دور هام في أناقة وإتمام الإطلالة اليومية الخاصة بنا، لذا نقضي يومنا وننفق الكثير من الأموال حتى أن نصل لأفضل المكونات الطبيعية التي تزيد من كثافته وطوله، ولكن نعاني بشكل دائم من مشكلة تساقط الشعر ونبحث عن أفضل الحلول التي تساهم في التخلص منها، نظراً لأنها لا تأثير سلبي على شكل ومظهر الشعر، ولمن لا داعي للقلق بشأن ذلك نحن اليوم جمعنا لكم أهم المكونات الطبيعية الموجودة في منزلك التي تساعد على زيادة كثافة الشعر وتمنع تساقط الشعر نهائياً.

أسباب تساقط الشعر

يوجد الكثير من الأسباب وراء مشكلة تساقط الشعر، من أهمها الآتي:

سوء التغذية حيث أنها تلعب دور هام في الحفاظ على جمال البشرة والشعر، وعندما يفقد الجسم العناصر الهامة يؤثر بالفعل على البشرة والشعر.

خلل في الهرمونات، وراء مشكلة تساقط الشعر بغزارة خلل في الغدة الدرقية لذا يجب فحصها من حين لآخر.

الإرهاق: من الممكن أن يسبب لنا فقدان كبير في خصلات الشعر.

الإفراط في استخدام المواد الكيمائية للشعر، فمن المكن استبدالها بمكونات طبيعية بسيطة موجودة في منزلك.

الحمل والرضاعة في هذه الفترة يفقد الجسم الكثير من الفيتامينات مما يؤثر بالسالب على حيوية ونضارة البشرة ويفقد الكثير من خصلات الشعر.

وصفات طبيعية لمنع التساقط

الموز:

نقوم بهرس ثمرة من الموز ويضاف لها ملعقة من زيت الزيتون وأخرة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل وتقلب المكونات معاً ويتم تطبيقها على فروة الرأس ويغطى الشعر بقبعة الاستحمام، وتترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ.

حليب جوز الهند:

نقوم بتدليك فروة الرأس بحليب جوز الهند من الجذور حتى الأطراف بشكل جيد، ونقوم بلف الشعر وترك الخليط عليه لمدة ليلة كاملة ، وفي الصباح نقوم بغسل الشغل وترطيبه بزيت جوز الهند.