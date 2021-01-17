طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح أحلي أكلة تدفي في برد الشتاء

طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح يعتبر محشي الكرنب من أشهر الأكلات المصرية وبالأخص في فصل الشتاء، حيث أنها من الوجبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص ومن الأطباق الرئيسية في مائدة شهر رمضان الكريم، لأنها ذات طعم شهي ومميز، حيث أن الكرنب يحمل العديد من الفوائد الصحية، ونحن اليوم سوف نعرض لكم طريقة سهلة لعمل الكرنب على الطريقة المصرية وبطعم رائع. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب تعرفي معنا على مكونات وخطوات العمل البسيطة لعمل محشي الكرنب في المنزل:

المكونات: ثمرة من الكرنب.

كوبان من الأرز.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم مفرومة.

رأس ثوم.

حزمة من كلاً من البقدونس والشبت والكزبرة ويتم فرمهم ناعم.

كليو من عصير الطماطم.

ملعقتين من الصلصة.

مكعب مرقة دجاج.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

شطة.

ببريكا.

نعناع مجفف. طريقة التحضير في البداية نضع قدر مليء بالماء على النار وبه القليل من الملح والكمون وتترك حتى يغلي، في هذه الأثناء نقوم بتقطيع حبة الكرنب بالجحم المرغوب به. نضعه في الماء المغلي للسلق، يرفع من على النار ويغسل ويوضع بمصفاة للتخلص من المياه الزائدة ويترك جانباً. نقوم بوضع قدر على النار ونضع به كمية جيدة من الزيت ويترك على النار حتى يسخن ويوضع بع نصف كمية البصل ويوضع على النار حتى أن يذبل ونقوم بهرس الثوم ونأخذ نصف الكمية وتضاف للبصل وبعد تغير لونه، نقوم بإضافة عصير الطماطم. نقوم بخلط باقي كمية البصل مع الثوم في وعاء ويضاف له البهارات السابق ذكرها وتضاف لعصير الطماطم والصلصة وتقلب بشكل جيد وتترك حتى أن تتسبك وتثقل ويضاف لها الكزبرة والبقدونس والشبت ونغسل الأرز ويرفع القدر من على النار. ونضع بها الأرز بعد تصفيته نأخذ الخليط ونحشي به أوراق الكرنب على هيئة أصابع وترص بطريقة وتوضع على النار. ثم نقوم بإضافة عصير طماطم ونفس البهارات وتترك على درجة حرارة عالية ومن ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ويترك على النار حتى ينضج تماماً. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة رهيبة وسر التسوية الصح يعتبر محشي الكرنب من أشهر الأكلات المصرية وبالأخص في فصل الشتاء، حيث أنها من الوجبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص ومن الأطباق الرئيسية في مائدة شهر رمضان الكريم، لأنها ذات طعم شهي ومميز، حيث أن الكرنب يحمل العديد من الفوائد الصحية، ونحن اليوم سوف نعرض لكم طريقة سهلة لعمل الكرنب على الطريقة المصرية وبطعم رائع. طريقة عمل محشي الكرنب طريقة عمل محشي الكرنب تعرفي معنا على مكونات وخطوات العمل البسيطة لعمل محشي الكرنب في المنزل:

المكونات: ثمرة من الكرنب.

كوبان من الأرز.

ثمرة من البصل كبيرة الحجم مفرومة.

رأس ثوم.

حزمة من كلاً من البقدونس والشبت والكزبرة ويتم فرمهم ناعم.

كليو من عصير الطماطم.

ملعقتين من الصلصة.

مكعب مرقة دجاج.

فلفل أسود.

ملح.

كمون.

شطة.

ببريكا.

نعناع مجفف. طريقة التحضير في البداية نضع قدر مليء بالماء على النار وبه القليل من الملح والكمون وتترك حتى يغلي، في هذه الأثناء نقوم بتقطيع حبة الكرنب بالجحم المرغوب به. نضعه في الماء المغلي للسلق، يرفع من على النار ويغسل ويوضع بمصفاة للتخلص من المياه الزائدة ويترك جانباً. نقوم بوضع قدر على النار ونضع به كمية جيدة من الزيت ويترك على النار حتى يسخن ويوضع بع نصف كمية البصل ويوضع على النار حتى أن يذبل ونقوم بهرس الثوم ونأخذ نصف الكمية وتضاف للبصل وبعد تغير لونه، نقوم بإضافة عصير الطماطم. نقوم بخلط باقي كمية البصل مع الثوم في وعاء ويضاف له البهارات السابق ذكرها وتضاف لعصير الطماطم والصلصة وتقلب بشكل جيد وتترك حتى أن تتسبك وتثقل ويضاف لها الكزبرة والبقدونس والشبت ونغسل الأرز ويرفع القدر من على النار. ونضع بها الأرز بعد تصفيته نأخذ الخليط ونحشي به أوراق الكرنب على هيئة أصابع وترص بطريقة وتوضع على النار. ثم نقوم بإضافة عصير طماطم ونفس البهارات وتترك على درجة حرارة عالية ومن ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ويترك على النار حتى ينضج تماماً. طريقة التحضير

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