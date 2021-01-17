طريقة بسيطة للغاية لتخزين القلقاس وازاي نختار القلقاس الزبدة اللي يستوي بسرعة

طريقة بسيطة للغاية لتخزين القلقاس وازاي نختار القلقاس الزبدة يتساءل الكثير من ربات البيوت عن الطريقة الصحيحة لتخزين القلقاس نظراً لأنه من أنواع الخضروات المحببة لدى العديد منها لأنه يحمل نكهة متميزة، كما أن الأمهات ترغب في تناوله لأطفالها من حين لأخر بسبب ما يحمله من عناصر غذائية هامة وفيتامينات رائعة للغاية للجسم، كما أنه من الأطعمة سهلة الهضم وخفيف على المعدة ولكنه موسمي لن يتوافر طوال أيام السنة وهذا ما يزعج الكثير منا، ونحن اليوم حرصنا على أن نوفر لكي طريقة سهلة وبسيطة تمكنك من تخزين القلقاس لأطول فترة ممكنة دون أن تسبب له أي تلف أو تغير في طعمه وتمدك بنفس قيمتها الغذائية تعرفي عليه الآن.

طريقة بسيطة للغاية لتخزين القلقاس

كل ما تحتاجين لها أن تتبعي هذه الخطوات بشكل جيد، وسوف تحصلين حقاً على نتائج فعالة وتتمكني من تواجد القلقاس طوال أيام العام:

نقوم بإحضار القلقاس وتنظيفة وغسيله ومن ثم تقشيره بشكل جيد، مع مراعاة ارتداء فقازات المطبخ، لأنه يوجد به مادة من الممكن أن تسبب لك الشعور بالحكة.

طريقة عمل القلقاس وطريقة تقطيعها

نقوم بتقطيع القلقاس كما ترغبين حلقات أو مكعبات صغيرة بحجم متساوي ويوضع بمصفاه، ونضع قدر مملوء بالماء ويترك على النار حتى تمام الغليان على نار عالية وتغطية الوعاء ونضع به المصفاه بقطع القلقاس لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

نغمر المصفاة بوعاء به مكعبات ثلج مع التقليب حتى يلامس القلقاس قطع الثلج.

نضع القلقاس على مناديل أو فوطفة المطبخ النظيفة للتخلص من كمية المياه الزائدة به بشكل جيد.

نقوم بوضع حبات القلقاس بداخل أكياس وتفرغ من الهواء وتغلق بإحكام وترص في الفريزر لحين الاستخدام.

سوف تلاحظ بنفسك عند طهيها أنها طازجة وتحمل نفس الطعم والقيمة الغذائية التي ترغبين بها.