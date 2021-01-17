رجيم النقاط يساعد في انقاص الوزن وهو يتضمن عدد من الأطعمة أهمها الألياف نظراً لدورها في معالجة سوء الهضم ويتم تحديد السعرات الحرارية في رجيم النقاط اعتماداً على عدة عوامل تعرفوا عليها في هذا المقال.كيفية حساب رجيم النقاط
- عدد النقاط للمرأة 7 والرجل 15 نقطة.
- الطول، إذا كان طول الشخص 161 سنتيمتر وأكثر، يحصل على نقطتين. أمَّا إذا كان طوله أقلل من 161 سنتيمتر يحصل على نقطة واحدة.
- عمر الشخص: كلما زاد عمر الشخص تقل عدد النقاط التي يحتاج إليها في الرجيم.
- 5 نقطة للفئة العمرية بين 12 و20 عام.
- 4 نقطة للفئة العمرية بين 21 و35 عام.
- 3 نقطة للفئة العمريَّة بين 36 و50 عام.
- نقطتان للفئة العمرية بين 51 و65 عام.
- نشاط الشخص، إذا كان الشخص لا يمارس أي نشاط بدني فهو لا يأخذ أي نقطة.
- الفرد الذي يمضي وقته واقفا يأخذ نقطة.
- الفرد الذي يبذل مجهودا كبيرا يأخذ نقطتين.
- الوزن، يُحسب عدد النقاط بحسب الرقم الأول من الوزن.
- الفرد الذي يزن 85 كيلوجرام يأخذ 8 نقاط،.
- من يزن 67 كيلوجرام يأخذ 6 نقاط.
إليك معادلة رياضيّة لحساب عدد النقاط التي تناسب السعرات الحراريّة المتناولة خلال اليوم: إذا كان رجل يبلغ من العمر 33 عام وطوله 160 مترا، ويبذل مجهود بسيط خلال اليوم، يتم حسب نقاطه في الرجيم كما يلي:
15 نقطة للرجل، 4 نقاط العمر، نقطتان الطول، نقطتان النشاط لتكون المحصلة 23 نقطة يوميا.العناصر الغذائية في رجيم النقاط
- ثمرة تفاح صغيرة الحجم = نقطة.
- ملعقة صغيرة مايونيز= نقطة.
- الأرز المطبوخ بكل أنواعه 100 جرام= نقطتان.
- خبز القمح 100 جرام = 4 نقاط.
- 5 من ثمار الزيتون الأخضر = 0.5 نقطة.
- مخلل الملفوف = صفر نقطة.
- الفطر الطازج = صفر.
- البسكويت = نقطة.
- الشوفان 30 جرام = نقطتان.
- الكرواسان 50 جرام = 5 نقاط.
- ملعقة كبيرة لحم المفروم = نقطتان.
- كوب فشار = 3 نقاط.
- شريحة مورتديلا = نقطتان.
الوسوم
رجيم النقاط يساعد في انقاص الوزن وهو يتضمن عدد من الأطعمة أهمها الألياف نظراً لدورها في معالجة سوء الهضم ويتم تحديد السعرات الحرارية في رجيم النقاط اعتماداً على عدة عوامل تعرفوا عليها في هذا المقال.كيفية حساب رجيم النقاط
- عدد النقاط للمرأة 7 والرجل 15 نقطة.
- الطول، إذا كان طول الشخص 161 سنتيمتر وأكثر، يحصل على نقطتين. أمَّا إذا كان طوله أقلل من 161 سنتيمتر يحصل على نقطة واحدة.
- عمر الشخص: كلما زاد عمر الشخص تقل عدد النقاط التي يحتاج إليها في الرجيم.
- 5 نقطة للفئة العمرية بين 12 و20 عام.
- 4 نقطة للفئة العمرية بين 21 و35 عام.
- 3 نقطة للفئة العمريَّة بين 36 و50 عام.
- نقطتان للفئة العمرية بين 51 و65 عام.
- نشاط الشخص، إذا كان الشخص لا يمارس أي نشاط بدني فهو لا يأخذ أي نقطة.
- الفرد الذي يمضي وقته واقفا يأخذ نقطة.
- الفرد الذي يبذل مجهودا كبيرا يأخذ نقطتين.
- الوزن، يُحسب عدد النقاط بحسب الرقم الأول من الوزن.
- الفرد الذي يزن 85 كيلوجرام يأخذ 8 نقاط،.
- من يزن 67 كيلوجرام يأخذ 6 نقاط.
إليك معادلة رياضيّة لحساب عدد النقاط التي تناسب السعرات الحراريّة المتناولة خلال اليوم: إذا كان رجل يبلغ من العمر 33 عام وطوله 160 مترا، ويبذل مجهود بسيط خلال اليوم، يتم حسب نقاطه في الرجيم كما يلي:
15 نقطة للرجل، 4 نقاط العمر، نقطتان الطول، نقطتان النشاط لتكون المحصلة 23 نقطة يوميا.العناصر الغذائية في رجيم النقاط
- ثمرة تفاح صغيرة الحجم = نقطة.
- ملعقة صغيرة مايونيز= نقطة.
- الأرز المطبوخ بكل أنواعه 100 جرام= نقطتان.
- خبز القمح 100 جرام = 4 نقاط.
- 5 من ثمار الزيتون الأخضر = 0.5 نقطة.
- مخلل الملفوف = صفر نقطة.
- الفطر الطازج = صفر.
- البسكويت = نقطة.
- الشوفان 30 جرام = نقطتان.
- الكرواسان 50 جرام = 5 نقاط.
- ملعقة كبيرة لحم المفروم = نقطتان.
- كوب فشار = 3 نقاط.
- شريحة مورتديلا = نقطتان.
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