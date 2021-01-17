تحفيز نمو الشعر باستخدام مواد طبيعية وآمنة لشعر صحي خالي من العيوب

تعاني العديد من السيدات من تساقط الشعر وضعف عملية النمو ويرغبن في الحصول على شعر طويل في أقصر فترة ممكنة، هناك العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله بشكل طبيعي دون أي آثار جانبية فتابعونا في هذا المقال لمعرفة تلك الوصفات والحيل.

تحفيز نمو الشعر دور الكفايين في تطويل الشعر:

أثبتت العديد من الدراسات العلمية دور المكونات التي تحتوي على الكفايين كالشاى والقهوة على زيادة نمو الشعر وتحسينه كما أنها فعالة في علاج مرض الثعلبة.

تحدث الثعلبة الوراثية نتيجة زيادة معدل هرمون الذكورة في الجسم وتراكمه على بصيلات الشعر مما يسبب تساقط الشعر بشكل دائم، تعمل مادة الكفايين على منع تراكم هرمون الذكورة على الشعر ويحميها من تأثيره عليها مما يمنع تساقط الشعر بل أنه يحفز إنبات البصيلات من جديد وذلك فقاً لأبحاث علمية مؤكدة.

يساعد الكفايين على استطالة جزع الشعر وتسريع مراحل نموه ويجعله ينمو بشكل مستقيم صحي بدون أي مشاكل وبجذور قوية منعاً للتساقط.

تحفيز نمو الشعر بالماسكات طبيعية :

ماسك ماء البصل:

المقادير اللازمة لتحضير الماسك:

كمية من البصل.

خلّاط كهربائي.

القليل من الشامبو المفضل لديك.

طريقة تحضير الماسك:

قومي بتقشير البصل ثم ابشريه أو افرميه في كبة البصل. اعصري البصل جيداً في الخلاط حتى تحصلي على كل السوائل الموجودة به. قومي بوضع ماء البصل على فروة الرأس مع التدليك لمدة خمس او عشر دقائق. اتركي البصل على بصيلات شعرك لمدة نصف ساعة. اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لشعرك أو البلسم. كرري تلك الوصفة مرتين أو ثلاثة في الاسبوع مع المداومة لملاحظة الفرق.

وصفة زيت الروزماري:

تحتاجين إلى:

أربع قطرات من زيت الروزماري الأصلي.

ملعقتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

طريقة تحضير الماسك: