موضة ألوان الربيع هذا العام 2021 وأحدث صيحات الموضة لإطلالة متألقة

مع حلول العام الجديد 2021 تساءلت العديد من السيدات عن كيف ستكون موضة ألوان الربيع لهذا العام وما هي الإطلالات التي ستسود فجميع السيدات يجببن متابعة أحدث الصيحات ومواكبة الموضة دائماً ،وقد تم توفير مجموعة مميزة من التصاميم هذا العام بألوان متألقة توحي بالبهجة لتناسب العام الجديد فتابعونا في هذا المقال لمعرفة الموضة هذا العام.

ألوان الباستل:

موضة ألوان الربيع الألوان الأشهر هذا العام:

تتميز ألوان الباستل مثل الألوان الوردية الهادئة والأصفر الباهت بأنها من الألوان التي لا تذهب موضتها أبداً فهي ألوان كلاسيكية تعود إلى عصور التسعينات وتجمع بين الرقي والأناة والبساطة والجمال وأيضاً البهجة في وقت واحد.

هذه الألوان لا يتم الاستغناء عنها أبداً في أي موسم من مواسم الربيع لذلك فإنها من أولى ألوان الموضة لعام 2021.

اللون البنفسجي:

هذا اللون يعشقه شريحة كبيرة من السيدات أو الفتيات سواء كان البنفسجي الخفيف الفاتح وحتى الأرجواني القاتم ومنها البنفسجي الفاتح الذي ينتمي إلى مجموعة ألوان الباستل.

سيعطيك هذا اللون إطلالة مميزة جميلة مع صباح ملئ بالطاقة والبهجة والنشاط كما أنه لون يتناسب مع جميع أنواع البشرة وظل منتشراً في التسعينات وفي أوائل الألفينات ليعود ويظهر أيضاً على قوائم الموضة في ربيع 2021.

يمكنك ارتداء قميص بنفسجي واسع مع كارتيجان ربيعي أسود اللون كما قامت عروض فالنتينو Valentino بتقديمه أو يمكنك الجمع بين التفصيلات الكلاسيك والعصرية مثل ما تم تقديمه في عروض Stine Goya.

اللون الأخضر الفاقع:

موضة الربيع 2021 مستوحاة من الطبيعة:

يتجدين اللون الأخضر الفاقع ايضاً أو الزاهي على قائمة ألوان هذا العام فهو لون مستوحى من الطبيعة الخضراء الخلابة والأشجار المورقة التي تزدهر في فصل الربيع.

وقد قامت دار مايكل كورس Michael Kors بعرض مجموعة من الملابس الرائعة حيث أضافت اللون الأخضر إلى الجيبات الساتان كما عرضت مجموعة من الكانزات الصيفية الخفيفة بنفس اللون.

اللون الأحمر:

ليس هناك افضل من الألوان النارية المستوحاة من الشمس المشرقة لاستقبال الربيع والصيف هذا العام حيث يتصدر اللون الأحمر بدرجاته هذه الأوان حيث يتم اختيار درجاته بعناية لصنع موديل مميز يتفوق على سائر الألوان والتصميمات.

قامت دار أزياء هيرميس Herm s بعرض هذا اللون والاعتماد عليه في تصميماتها حيث قاموا بعرض جيبات من الجلد بالغضافة إلى البلوزات الشيفون المميزة بهذا اللونلتعطي مظهر حيوي وإطلالة جريئة ملفتة للغاية وأنيقة في نفس الوقت.