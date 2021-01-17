طريقة عمل البصل المقرمش الطبق الجانبي الألذ والأسهل على الطلاق من مطبخك

يعد البصل المقرمش من ألذ الأطباق الجانبية على الإطلاق فهو شئ أساسي عند تحضير طبق الكشري اللذيذ كما يقدم في أشهر المطاعم ومحلات المأكولات السريعة كطبق إضافي بجانب وجبات الدجاج المقرمشة والساندوتشات وجميع الأصناف، لذلك بدلاً من طلبه من المحلات يمكنك تحضيره بنفسك لأولادك بطريقة سهلة وبسيطة فتابعينا لتعرفي الطريقة. طريقة عمل البصل المقرمش الطريقة الأصلية لتحضير بصل الكشري المحمر: طريقة عمل البصل المقرمش الطريقة الأصلية لتحضير بصل الكشري المحمر: تحتاجين إلى المقادير الآتية: ثلاث حبات كبيرة من البصل الأحمر أو الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كمية من الزيت النباتي الغزير للقلي. خطوات تحضير البصل: في وعاء عميق قومي بخلط النشا مع الملح. قشري البصل ثم اغسليه جيداً للتخلص من الأتربة والطين العالق عليه. قطعي كل بصلة إلى أرباع ثم إلى جوانح رفيعة أو متوسطة السمك. أضيفي جوانح البصل إلى طبق النشا والملح. قلبي البصل في النشا حتى يغلفه بالكامل. أحضري طاسة عميقة وضعيها على نار متوسطة. أضيفي كمية عزيرة من الزيت ويجب أن تكون كافية لتغطية البصل. اتركي الزيت يسخن ثم ضعي كمية كافية من البصل بحرص. اتركي جوانح البصل حتى تحمر وقلبيها لتأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات. أزيلي البصل من الزيت وصفيه ثم ضعيه على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد. قدمي جوانح البصل الذهبية ساخنة كما يحلو لك. حلقات البصل المقرمش كما المطاعم: حلقات البصل المقرمش كما المطاعم: تحتاجين إلى: بصلتان كبيرتان في الحجم حمراء أو بيضاء.

بيضتان كيرتان.

كوب من اللبن السائل.

أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب إضافية من الدقيق.

ثلاث أكواب من الخبز المحمص المطحون.

ثلاث أكواب من زيت الذرة. خطوات تحضير البصل المقرمش: قومي بتقشير البصلة وغسلها ثم تقيعها إلى حلقات دائرية. حاولي فصل الحلقات عن بعضها دون أن تنكسر كل حلقة. قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق. اخفقي البيض مع اللبن في وعاء آخر مع رشة من الفلفل الأسود والملح. أضيفي أربع ملاعق الدقيق وقلبي. ضعي الخبز المطحون في وعاء ثالث. اغمسي حلقات البصل في الدقيق ثم في وعاء البيض واللبن ثم في وعاء الخبز المحمص. كرري الخطوة حتى تغلفي جميع الحلقات. اتركي حلقات البصل المغلفة في الثلاجة حتى تتماسك لمدة نصف ساعة. سخني كل كمية الزيت في طاسة عميقة على نار عالية. أضيفي حلقات البصل بحرص واتركيها حتى تحمر وقلبيها. بعد أن تصبح ذهبية صفي البصل من الزيت ثم اتركيه يبرد قليلاً. قدميها على الغداء مع الكاتشب أو كما يحلو لك. الوسوم

يعد البصل المقرمش من ألذ الأطباق الجانبية على الإطلاق فهو شئ أساسي عند تحضير طبق الكشري اللذيذ كما يقدم في أشهر المطاعم ومحلات المأكولات السريعة كطبق إضافي بجانب وجبات الدجاج المقرمشة والساندوتشات وجميع الأصناف، لذلك بدلاً من طلبه من المحلات يمكنك تحضيره بنفسك لأولادك بطريقة سهلة وبسيطة فتابعينا لتعرفي الطريقة. طريقة عمل البصل المقرمش الطريقة الأصلية لتحضير بصل الكشري المحمر: طريقة عمل البصل المقرمش الطريقة الأصلية لتحضير بصل الكشري المحمر: تحتاجين إلى المقادير الآتية: ثلاث حبات كبيرة من البصل الأحمر أو الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

كمية من الزيت النباتي الغزير للقلي. خطوات تحضير البصل: في وعاء عميق قومي بخلط النشا مع الملح. قشري البصل ثم اغسليه جيداً للتخلص من الأتربة والطين العالق عليه. قطعي كل بصلة إلى أرباع ثم إلى جوانح رفيعة أو متوسطة السمك. أضيفي جوانح البصل إلى طبق النشا والملح. قلبي البصل في النشا حتى يغلفه بالكامل. أحضري طاسة عميقة وضعيها على نار متوسطة. أضيفي كمية عزيرة من الزيت ويجب أن تكون كافية لتغطية البصل. اتركي الزيت يسخن ثم ضعي كمية كافية من البصل بحرص. اتركي جوانح البصل حتى تحمر وقلبيها لتأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات. أزيلي البصل من الزيت وصفيه ثم ضعيه على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد. قدمي جوانح البصل الذهبية ساخنة كما يحلو لك. حلقات البصل المقرمش كما المطاعم: حلقات البصل المقرمش كما المطاعم: تحتاجين إلى: بصلتان كبيرتان في الحجم حمراء أو بيضاء.

بيضتان كيرتان.

كوب من اللبن السائل.

أربع ملاعق من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث أكواب إضافية من الدقيق.

ثلاث أكواب من الخبز المحمص المطحون.

ثلاث أكواب من زيت الذرة. خطوات تحضير البصل المقرمش: قومي بتقشير البصلة وغسلها ثم تقيعها إلى حلقات دائرية. حاولي فصل الحلقات عن بعضها دون أن تنكسر كل حلقة. قومي بنخل الدقيق في وعاء عميق. اخفقي البيض مع اللبن في وعاء آخر مع رشة من الفلفل الأسود والملح. أضيفي أربع ملاعق الدقيق وقلبي. ضعي الخبز المطحون في وعاء ثالث. اغمسي حلقات البصل في الدقيق ثم في وعاء البيض واللبن ثم في وعاء الخبز المحمص. كرري الخطوة حتى تغلفي جميع الحلقات. اتركي حلقات البصل المغلفة في الثلاجة حتى تتماسك لمدة نصف ساعة. سخني كل كمية الزيت في طاسة عميقة على نار عالية. أضيفي حلقات البصل بحرص واتركيها حتى تحمر وقلبيها. بعد أن تصبح ذهبية صفي البصل من الزيت ثم اتركيه يبرد قليلاً. قدميها على الغداء مع الكاتشب أو كما يحلو لك.

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