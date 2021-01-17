مكون عجيب يخترق فروة الراس وينبت الفراغات ويحارب الصلع بمكونات طبيعية موجود بالمنزل

مكون عجيب يخترق فروة الراس وينبت الفراغات ويحارب الصلع شعرك سر جمالك وتألقك، فإذا لم تكن راضي عن شعرك وما يعاني منه من مشاكل، فمن الطبيعي أنك ترغب في تحسينه والتخلص من مشاكله، وترغب دائماً باستعادة نمو الشعر قوي وصحي، والتخلص من مشكلة تساقط الشعر نهائياً لأنه يؤدي لوجود الكثير من الفراغات في فروة الرأس ومقدمة الشعر، فنحن هنا اليوم لمساعدتك لتقديم أفضل العلاجات المنزلية التي تعمل على زيادة طول وكثافة الشعر وتعمل على تقوية البصيلة وتعمل على تحفيز نموه من جديد، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً وتجربيها بنفسك.

مكون عجيب يخترق فروة الراس وينبت الفراغات

يوجد الكثير من الطرق التي تعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية البصيلة وتحفيز نمو:

أوراق الكاري وزيت جوز الهند: نقوم بخلط أوراق الكاري الطازجة مع ملعقتين من زيت جوز الهند البكر، نقوم بتسخين الزيت حتى أن يتغير لون الأوراق حتى أن تصبح سوداء، ومن ثم ترفع من على النار ويترك الخليط حتى أن يبرد، نقوم بوضع المزيج على فروة الرأس بشكل مباشر، مع الاستمرار في التدليك برفق وتترك على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بالشامبو على أن يكون خالي تماماً من الكبريتات.

فوائد خليط أوراق الكاري وزيت جوز الهند:

عند الحرص على تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند الذي يقوم بتعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس.

يكافح الشيب المبكر ويقضي على مشكلة تجاعيد الشعر.

يوفر التغذية الكاملة للشعر ويعمل على ترطيبه من الجذور حتى الأطراف.

يكافح مشكلة تساقط الشعر نهائياً من خلال تقوية البصيلة.

يعمل على تحسين صحة الشعر وتقويته.

يمنح الشعر ما يحتاجه من مضادات أكسدة التي تعمل على تطهير البصيلة ومكافحة الفطريات والبكتيريا الموجودة في فروة الرأس وبقايا الجلد الميت الذي يعمل على تكوين القشرة.