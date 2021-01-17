أقوي كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من الترهلات والتجاعيد خلال يومين فقط سيغنيكي عن استخدام البوتوكس

أقوى كريم طبيعي لشد الوجه، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة، فمن المعروف أن التجاعيد تظهر مع التقدم في العمر ولكن في بعض الأحيان قد تظهر في سن مبكر لدي الشباب، وتسبب لهم الكثير من الحرج و فقدان الثقة بالنفس ولكن لا داعي لهذه الأشياء بعد الآن، فمن خلال هذا المقال سوف نوفر إليكي افضل كريم طبيعي لشد الوجه من المنزل بمكونات متوفره في مطبخك وبنتائج فعاله جدا افضل من الكريمات الباهظة الثمن.

أقوي كريم طبيعي لشد الوجه

المكونات :

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل النحل.

نصف ملعقة صغيرة من فيتامين e أو ما يعادل 2 كبسولة.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الخام.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

طريقه التحضير والاستخدام:

أضيفي زيت جوز الهند في طبق صغير ومعه زبده الشيا على حمام مائي حتى تذوب جميع المكونات و تصبح سائلة، بعد ذلك أضيفي شمع العسل وزيت اللوز الحلو و امزجي الخليط جيدا، ثم اتركيه جانبا لكي يبرد، بعد ذلك أضيفي الفيتامين وامزجي الخليط مرة أخرى، وضعيه في عبوه نظيفه و محكمه الغلق، يتم تطبيق الكريم على بشرتك مساء قبل النوم ويترك على الوجه حتى صباح اليوم التالي، وأيضا يتم استخدام الكريم على اليدين والرقبة في حال ظهور التجاعيد بهما، هذا الكريم تساعد على مكافحه التجاعيد والترهلات في اليد والبشرة، هذا إلى جانب أنه يمدها بالترطيب العالي.

كريم شد الوجه الفوري

المكونات:

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة واحدة من العسل.

صفار بيضة واحدة.

ملعقه من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

تجربيتى مع كريم شد الوجه كانت من خلال عمل الكريم بهذه الخطوات، قومي بوضع الفازلين في حمام مائي حتى يذوب تماما، بعد ذلك أضيفي إليه صفار البيض مع باقي المكونات المذكورة سابقا، قومي بمزج الخليط جيدا حتى يصبح لدينا قوام كريمي و يصلح لوضعه على البشرة، قومي بحفظ الكريم في عبوة زجاجية وتحفظ فى الثلاجة، ويتم استخدامه على البشرة بشكل يومي قبل النوم ويغسل في الصباح، مع تكرار استخدام هذا الكريم على البشرة سوف تلاحظين اختفاء التجاعيد أو الخطوط الرفيعة و كذلك الترهلات.