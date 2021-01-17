افضل طريقة لعمل معمول التمر بالمنزل وصفة صحية وبمكونات بسيطه

افضل طريقة لعمل معمول التمر بالمنزل يعتبر معمول التمر من أهم الأطعمة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، كما أنها تحمل قيمة غذائية كبيرة تمد أجسامنا بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تساعد النمو الصحيح للأطفال، فضلاً عن مذاقها الرائع المتميز لكل من يرغب في تناول طعم لذيذ وقيمة غذائية كبيرة، ونحرص دائماً على شرائه من الخارج، ولكن من الآن أصبح بإمكانك القيام بها بنفسك في المنزل بمكونات بسيطة، ونضمن لكي الحصول على طعم رائع وأكثر تميز. طريقة عمل معمول التمر طريقة عمل معمول التمر إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر في المنزل بمكونات بسيطة ولكننا نضمن لكم الحصول على طع رائع:

المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السميد على أن يكون ناعم.

كوب حليب بودرة.

ملعقة من الخميرة.

كوب نصف من الزبدة المذابة.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بوضع الدقيق والسميد وكافة المكونات الجافة، ويتم إضافة الزبدة المذابة ومن ثم نقوم بخلط المكونات بشكل يدوي، ويتم إضافة ومن ثم ماء الورد تدريجياً حتى أن نلاحظ تماسك العجين وتترك قليلاً حتى ترتاح، ونقوم بتغطيته بقماشة مبللة بالماء الدافئ. نقوم بتجهيز الحشو من التمر ويتم إضافة المكسرات وجوز الهند ويتم مزج المكونات معاً بالكبة بشكل جيد، ويضاف له القليل من ماء الورد حتى أن نحصل على عجين متماسك. نقوم بعم كرات من العجين ونضع بها حشوة التمر وترص بالصينية وتوضع بقوالب المعمول الجاهزة للاستخدام، أو بإمكانك تشكيلها بمنقاش كعك العيد وغيرها كما تفضلين. تدخل الفرن السابق تسخينه لعدة دقائق، وتترك في الفرن لمدة تتراوح من 10 دقائق حتى ربع ساعة حتى تنضج بشكل جيد وبألف هنا وشفا طريقة التحضير: الوسوم

افضل طريقة لعمل معمول التمر بالمنزل يعتبر معمول التمر من أهم الأطعمة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، كما أنها تحمل قيمة غذائية كبيرة تمد أجسامنا بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تساعد النمو الصحيح للأطفال، فضلاً عن مذاقها الرائع المتميز لكل من يرغب في تناول طعم لذيذ وقيمة غذائية كبيرة، ونحرص دائماً على شرائه من الخارج، ولكن من الآن أصبح بإمكانك القيام بها بنفسك في المنزل بمكونات بسيطة، ونضمن لكي الحصول على طعم رائع وأكثر تميز. طريقة عمل معمول التمر طريقة عمل معمول التمر إليكم الآن طريقة سهلة وبسيطة لعمل معمول التمر في المنزل بمكونات بسيطة ولكننا نضمن لكم الحصول على طع رائع:

المكونات: كوبان ونصف من الدقيق.

كوبان من السميد على أن يكون ناعم.

كوب حليب بودرة.

ملعقة من الخميرة.

كوب نصف من الزبدة المذابة.

رشة ملح.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر. طريقة التحضير: نقوم بوضع الدقيق والسميد وكافة المكونات الجافة، ويتم إضافة الزبدة المذابة ومن ثم نقوم بخلط المكونات بشكل يدوي، ويتم إضافة ومن ثم ماء الورد تدريجياً حتى أن نلاحظ تماسك العجين وتترك قليلاً حتى ترتاح، ونقوم بتغطيته بقماشة مبللة بالماء الدافئ. نقوم بتجهيز الحشو من التمر ويتم إضافة المكسرات وجوز الهند ويتم مزج المكونات معاً بالكبة بشكل جيد، ويضاف له القليل من ماء الورد حتى أن نحصل على عجين متماسك. نقوم بعم كرات من العجين ونضع بها حشوة التمر وترص بالصينية وتوضع بقوالب المعمول الجاهزة للاستخدام، أو بإمكانك تشكيلها بمنقاش كعك العيد وغيرها كما تفضلين. تدخل الفرن السابق تسخينه لعدة دقائق، وتترك في الفرن لمدة تتراوح من 10 دقائق حتى ربع ساعة حتى تنضج بشكل جيد وبألف هنا وشفا طريقة التحضير:

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