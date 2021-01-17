طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل بطعم ورائحة الحاتى وباقل مكونات

طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل تعتبر الكفتة من الوجبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، حيث أنها تتم من خلال مجموعة من التوابل واللحم، مما جعلها تحمل قيمة غذائية جيدة، عندما نضيف لها بعض المكونات الأخرى مثل البرغل وغيرها، ويبحث الكثير منا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفته البرغل بأقل المكونات، كما أنك تحصلين على طعم رائع وأكثر تميز، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً. طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل نوفر لكم الآن طريقة سهلة لتتمكني من عمل كفته البرغل في المنزل بطعم رائع ومميز:

المكونات: نصف كوب من البرغل.

نصف كليو من البرغل.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

رشة ملح.

القليل من الفلفل,

كمية مناسبة من الكمون ومن الممكن إضافة البهارات التي تفضليها.

ملعقة من السمن.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

للتزين طماطم أو جرجير أو بقدونس وكزبرة وغيرها كما ترغبين. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نقوم بنقع البرغل وتركه لمدة مناسبة بالماء ومن ثم يتم تصفيته بشكل جيد من الماء على أن يكون جاف قبل استخدامه. ونقوم بتحضير محضر الطعام ونضع به اللحم والبرغل والبهارات وكافة المكونات السابق ذكرها، وبإمكانك أيضاً القيام بمزج المكونات معاً باليد بشكل جيد، نقوم بتشكيل الكفتة على أسياخ أو باليد أو بالقلم كل ذلك على حسب رغبتك. ترص الكفتة بصينية مدهونة بالقليل من السمن وتوضع بالفرن السابق تسخينه لعدة دقائق، على أن نبدأ بدرجة حرارة متوسطة للقيام بشوي الكفتة حتى تنضج بشكل جيد. يتم تقليبها من حين لأخر للتأكد من التسوية الجيدة قبل أن تأخذ اللون المرغوب بها. تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد ونقوم بنزع أصابع الكفتة بطبق مزين بالطماطم والجرجير مع المقبلات مثل العيش الفينو والبطاطس والمخللات وغيرها وبألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل تعتبر الكفتة من الوجبات المحببة لدى الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، حيث أنها تتم من خلال مجموعة من التوابل واللحم، مما جعلها تحمل قيمة غذائية جيدة، عندما نضيف لها بعض المكونات الأخرى مثل البرغل وغيرها، ويبحث الكثير منا على طريقة سهلة وبسيطة لعمل كفته البرغل بأقل المكونات، كما أنك تحصلين على طعم رائع وأكثر تميز، فهيا بنا لنتعرف عليها معاً. طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل طريقة عمل كفتة البرغل في المنزل نوفر لكم الآن طريقة سهلة لتتمكني من عمل كفته البرغل في المنزل بطعم رائع ومميز:

المكونات: نصف كوب من البرغل.

نصف كليو من البرغل.

حزمة بقدونس مفروم ناعم.

فصان من الثوم المهروس.

رشة ملح.

القليل من الفلفل,

كمية مناسبة من الكمون ومن الممكن إضافة البهارات التي تفضليها.

ملعقة من السمن.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

للتزين طماطم أو جرجير أو بقدونس وكزبرة وغيرها كما ترغبين. طريقة التحضير: طريقة التحضير: في البداية نقوم بنقع البرغل وتركه لمدة مناسبة بالماء ومن ثم يتم تصفيته بشكل جيد من الماء على أن يكون جاف قبل استخدامه. ونقوم بتحضير محضر الطعام ونضع به اللحم والبرغل والبهارات وكافة المكونات السابق ذكرها، وبإمكانك أيضاً القيام بمزج المكونات معاً باليد بشكل جيد، نقوم بتشكيل الكفتة على أسياخ أو باليد أو بالقلم كل ذلك على حسب رغبتك. ترص الكفتة بصينية مدهونة بالقليل من السمن وتوضع بالفرن السابق تسخينه لعدة دقائق، على أن نبدأ بدرجة حرارة متوسطة للقيام بشوي الكفتة حتى تنضج بشكل جيد. يتم تقليبها من حين لأخر للتأكد من التسوية الجيدة قبل أن تأخذ اللون المرغوب بها. تخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد ونقوم بنزع أصابع الكفتة بطبق مزين بالطماطم والجرجير مع المقبلات مثل العيش الفينو والبطاطس والمخللات وغيرها وبألف هنا وشفا.

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