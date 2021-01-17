جاتوة الأبيض والشوكولاتة بكافة أنواعه بـــ 7 ملاعق لا يختلف عن المحلات

الجاتوة بكافة أنواعه من الحلويات الشهية الغربية اللذيذة والشهيرة في كل دول العالم، والتي يعشقها الكبار والصغار، ولكن في الاوقات الحالية ترغب ربات البيوت والأمهات في تقديم وتحضير الحلويات في المنزل حتى تضمن سلامة ما يقدم لأطفالها وأسرتها، وفي أغلب الأحيان يكون الجاتوة كيك باهظ الثمن وعدم التمكن من شراءه وعدم معرفة طريقة تحضيره بمكوناته الخاصة مثل المحلات كل تلك التفاصيل أحضرناها لك حتى يكون لديك دليل شامل لعمل الجاتوة بالمنزل بكافة الطرق وسنبدأ أولا بجاتوة السبع ملاعق فتابعي معنا في السطور القادمة خطوات مفصلة لعمل الجاتوة الأبيض والشوكولاته مثل الجاهز. طريقة الجاتوه الأبيض والشوكولاته كالمحلات طريقة الجاتوه الأبيض والشوكولاته كالمحلات مكونات الجاتوة 7 ملاعق 7 ملاعق طعام كبيرة من الزيت. 7 ملاعق كبيرة من السكر. 7 ملاعق كبيرة من الحليب كامل دسم بحرارة المطبخ. عدد 3 بيض كبيرة الحجم. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيلا. عدد 3 كوب من كريمة الخفق. شوكولاته شيبس للتزيين. خطوات عمل الجاتوة الجاهز في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ضعي البيض مع الفانيليا واخفقيهم معا لمدة 3 دقائق، ثم ضيفي عليهم السكر واخفقي مرة أخرى ثم ضيفي الحليب والزيت وأعيدي الخفق مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

بوعاء عميق آخر ضيفي الدقيق والبيكنج باودر وانخليهم مرتين وقلبيهم مع رشة ملح صغيرة، وفي حالة رغبت في عمل جاتوه شوكولاته لتقصي 3 ملاعق من دقيق واستبدليها بالكاكاو وأيضا ينخل مثل الدقيق.

يمكنك عمل كمية من الجاتوة الأبيض وكمية من الجاتوة شوكلاته بنفس مقادير السابقة لجاتوة 7 ملاعق.

ثم قلبي المكونات مع بعضها جيدا بالمضرب أو يدويا بملعقة خشبية من أسفل الوعاء لأعلى وليس تقليب دائري، وقسمي الخليط على عدد 3 صواني تقريبا نفس الحجم.

وتكون الصواني مدهونة بالسمنة وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة.

تخرج الكيك من الفرن تترك حتى تبرد وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تكون باردة تماما قبل تزينها.

ثم تسقى طبقات الكيك بالشربات المخفف أو حليب وكاكاو أو بماء والقليل من السكر على حسب رغبتك.

وزيني الوجه كله بكمية من كريمة الخفق وتدخل الثلاجة تتماسك ثم زيني الطبقة الخارجية بالشوكولاته الشيبس وصوص الشوكلاته وقطع فاكهة المسكرة محفوظة.

ثم تقطع إلى قطع متساوية وتحفظ داخل الثلاجة حتى تقدم بالهنا تمتعي بأحلى جاتوة ب 7 ملاعق فقط. خطوات عمل الجاتوة الجاهز الوسوم

الجاتوة بكافة أنواعه من الحلويات الشهية الغربية اللذيذة والشهيرة في كل دول العالم، والتي يعشقها الكبار والصغار، ولكن في الاوقات الحالية ترغب ربات البيوت والأمهات في تقديم وتحضير الحلويات في المنزل حتى تضمن سلامة ما يقدم لأطفالها وأسرتها، وفي أغلب الأحيان يكون الجاتوة كيك باهظ الثمن وعدم التمكن من شراءه وعدم معرفة طريقة تحضيره بمكوناته الخاصة مثل المحلات كل تلك التفاصيل أحضرناها لك حتى يكون لديك دليل شامل لعمل الجاتوة بالمنزل بكافة الطرق وسنبدأ أولا بجاتوة السبع ملاعق فتابعي معنا في السطور القادمة خطوات مفصلة لعمل الجاتوة الأبيض والشوكولاته مثل الجاهز. طريقة الجاتوه الأبيض والشوكولاته كالمحلات طريقة الجاتوه الأبيض والشوكولاته كالمحلات مكونات الجاتوة 7 ملاعق 7 ملاعق طعام كبيرة من الزيت. 7 ملاعق كبيرة من السكر. 7 ملاعق كبيرة من الحليب كامل دسم بحرارة المطبخ. عدد 3 بيض كبيرة الحجم. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. ملعقة صغيرة فانيلا. عدد 3 كوب من كريمة الخفق. شوكولاته شيبس للتزيين. خطوات عمل الجاتوة الجاهز في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي ضعي البيض مع الفانيليا واخفقيهم معا لمدة 3 دقائق، ثم ضيفي عليهم السكر واخفقي مرة أخرى ثم ضيفي الحليب والزيت وأعيدي الخفق مرة أخرى حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

بوعاء عميق آخر ضيفي الدقيق والبيكنج باودر وانخليهم مرتين وقلبيهم مع رشة ملح صغيرة، وفي حالة رغبت في عمل جاتوه شوكولاته لتقصي 3 ملاعق من دقيق واستبدليها بالكاكاو وأيضا ينخل مثل الدقيق.

يمكنك عمل كمية من الجاتوة الأبيض وكمية من الجاتوة شوكلاته بنفس مقادير السابقة لجاتوة 7 ملاعق.

ثم قلبي المكونات مع بعضها جيدا بالمضرب أو يدويا بملعقة خشبية من أسفل الوعاء لأعلى وليس تقليب دائري، وقسمي الخليط على عدد 3 صواني تقريبا نفس الحجم.

وتكون الصواني مدهونة بالسمنة وتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 مئوية لمدة ربع ساعة.

تخرج الكيك من الفرن تترك حتى تبرد وتدخل الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تكون باردة تماما قبل تزينها.

ثم تسقى طبقات الكيك بالشربات المخفف أو حليب وكاكاو أو بماء والقليل من السكر على حسب رغبتك.

وزيني الوجه كله بكمية من كريمة الخفق وتدخل الثلاجة تتماسك ثم زيني الطبقة الخارجية بالشوكولاته الشيبس وصوص الشوكلاته وقطع فاكهة المسكرة محفوظة.

ثم تقطع إلى قطع متساوية وتحفظ داخل الثلاجة حتى تقدم بالهنا تمتعي بأحلى جاتوة ب 7 ملاعق فقط. خطوات عمل الجاتوة الجاهز

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