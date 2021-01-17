بديل البوتكس كريم سحري خارق لشد التجاعيد وتبيض البشرة والنتيجة فورية

كريم سحري فعال وخارق لشد تجاعيد البشرة وتبيضها، تتبع السيدة العديد من الطرق للتخلص من التجاعيد وتبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم، حيث أن هناك عدة عوامل مساعدة في ظهور البقع الداكنة وقتامة البشرة بالإضافة لظهور خطوط رفيعة في البشرة في سن مبكر، منها جفاف البشرة والتعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة والعامل النفسي الذي يؤثر بصورة كبيرة على البشرة والإجهاد والتوتر، فهناك العديد من الطرق والوصفات والكريمات الطبيعية التي تحل هذه المشكلة في وقت صغير وبمجرد إستخدامها تلاحظي النتيجة الفورية، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الكريم.كريم سحري خارق لشد تجاعيد البشرة وتبيضها
يحتوي هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي البشرة وتمنحها الرطوبة واللمعان، بالإضافة للتخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر تحت العين وحول الفم، ويعد هذا الكريم أمن وفعال للبشرة بصورة كبيرة، يدخل هذا الكريم في العديد من مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالشعر، كما يعالج التشققات والالتهابات وتهيج البشرة، كما يعد كولاجين طبيعي لأنه يعزز الدورة الدموية في الوجه، تابعونا للتعرف على مكونات الكريم.مكونات الكريم:
- كمية من كريم بانثينول.
- 10 نقط من زيت الليمون.
- نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- تخلط مكونات الكريم مع بعضها البعض في إناء صغير حتى تمتزج المكونات جيداً.
- تغسل البشرة جيداً ثم تجفف ثم يطبق عليها كمية من الكريم المحضر، يترك على البشرة والرقبة نصف ساعة ثم يغسل بماء دافئ ولاحظي النتيجة من أول إستخدام.
- تستخدم هذه الوصفة ليلاً إذا كانت مستخدمة لإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء الموجودة في البشرة.
- إذا كانت مستخدمة لتبيض البشرة يمكن وضعها صباحاً ومساءً للحصول على أفضل النتائج.
- يمكن عمل إختبار حساسية على اليدين للأشخاص الذين يعانون من حساسية الليمون.
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كريم سحري فعال وخارق لشد تجاعيد البشرة وتبيضها، تتبع السيدة العديد من الطرق للتخلص من التجاعيد وتبيض البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة الموجودة في الجسم، حيث أن هناك عدة عوامل مساعدة في ظهور البقع الداكنة وقتامة البشرة بالإضافة لظهور خطوط رفيعة في البشرة في سن مبكر، منها جفاف البشرة والتعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة والعامل النفسي الذي يؤثر بصورة كبيرة على البشرة والإجهاد والتوتر، فهناك العديد من الطرق والوصفات والكريمات الطبيعية التي تحل هذه المشكلة في وقت صغير وبمجرد إستخدامها تلاحظي النتيجة الفورية، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الكريم.كريم سحري خارق لشد تجاعيد البشرة وتبيضها
يحتوي هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات التي تغذي البشرة وتمنحها الرطوبة واللمعان، بالإضافة للتخلص من الخطوط الرفيعة التي تظهر تحت العين وحول الفم، ويعد هذا الكريم أمن وفعال للبشرة بصورة كبيرة، يدخل هذا الكريم في العديد من مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالشعر، كما يعالج التشققات والالتهابات وتهيج البشرة، كما يعد كولاجين طبيعي لأنه يعزز الدورة الدموية في الوجه، تابعونا للتعرف على مكونات الكريم.مكونات الكريم:
- كمية من كريم بانثينول.
- 10 نقط من زيت الليمون.
- نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- تخلط مكونات الكريم مع بعضها البعض في إناء صغير حتى تمتزج المكونات جيداً.
- تغسل البشرة جيداً ثم تجفف ثم يطبق عليها كمية من الكريم المحضر، يترك على البشرة والرقبة نصف ساعة ثم يغسل بماء دافئ ولاحظي النتيجة من أول إستخدام.
- تستخدم هذه الوصفة ليلاً إذا كانت مستخدمة لإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء الموجودة في البشرة.
- إذا كانت مستخدمة لتبيض البشرة يمكن وضعها صباحاً ومساءً للحصول على أفضل النتائج.
- يمكن عمل إختبار حساسية على اليدين للأشخاص الذين يعانون من حساسية الليمون.
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