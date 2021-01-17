سر الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة خلال يومين لبشرة رائعة مثل الأطفال تماماً

الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم، تحلم كل فتاة بامتلاك بشرة فاتحة وبيضاء ونضرة دائما، وليس هذا فقط بل تحلم أيضا بامتلاك جسم خالي من الاسمرار والبقع الداكنة، ولكن مع ارتداء بعض الملابس الغير قطنية وعدم التعرض للهواء الطلق بشكل دائم يتسبب في اسمرار الأماكن الحساسة وغيرها من الجسم، وهذا الأمر يتسبب إليها بالكثير من الحرج وقلة الثقة بالنفس، لهذا من خلال هذا المقال سوف نوفر إليكم أقوى الوصفات الطبيعية الفعالة من الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بالجسم وبمكونات موجودة داخل البيت.

الفازلين والنشا لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة

المكونات:

ملعقه كبيرة من النشا.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا احضري طبق صغير وضعي به ملعقة عصير الليمون مع النشا وكوب الحليب و قومي بخفق المكونات جيدا، بعد ذلك أضيفي عسل النحل واستمري في الخفق حتى يصبح لدينا مزيج متجانس تماما، احضري قطعة من القطن وابدئي بغمسها في الخليط ثم تمريرها على البشرة وعلى الأماكن الداكنة فى الجسم سواء كانت تحت الإبط أو المناطق الحساسة، يتم تكرار هذه العملية بشكل يومي ثلاث مرات، مع مراعاة وضع القليل من الفازلين على البشرة بعد إزالة الماسك، وبعد مرور يومين سوف تلاحظين تفتيح البشرة بدرجة أو اثنين.

وصفة لتفتيح المناطق الحساسة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجلسرين السائل.

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة صغير من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري علبة مناسبة وضعي فيها المكونات ثم اخفقيها جيداً بواسطة الأصابع حتى يلين الفازلين ويصبح سهل الاستخدام، بعد ذلك قومي بأخذ قطع صغيرة مثل حبة البازلاء، وضعيها على المنطقة المراد تفتيحها لمدة ساعة يوميا ثم يُغسل بالماء، سوف تلاحظين تفتيح الجسم خلال أول أسبوع من الاستخدام.