إزالة حب الشباب من الوجه نهائياً، حب الشباب أحد المشاكل التي تُسبب غضب الكثيرين، وخاصةً لدى الفتيات، فمن المعروف في عالم حواء أن من علامات الجمال البشرة الصافية، ويظهر حب الشباب بسبب عدة عوامل منها ماهو عضوي ومنها ماهو نفسي، وتنفق السيدات الأموال الطائلة من أجل التخلص من حب الشباب، ولكن نظراً لارتفاع التكلفة المادية وعدم قدرة البعض منهن على تحملها، بالإضافة إلى الآثار الجانبية الضارة التي قد تُسببها المواد الكيميائية، فأصبحت الفتيات يلجأن إلى الطرق الطبيعية، حتى الطب الحديث نفسه أصبح يُنادي بضرورة الابتعاد عن المواد الكيميائية، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم عبر السطور القادمة طرق طبيعية لإزالة حب الشباب من الوجه نهائياً.

إزالة حب الشباب من الوجه

لابد لنا في بادئ الأمر أن نعرف الأسباب التي تؤدي لظهور حب الشباب، حتى يتم التخلص منها، قبل البدء في علاج حب الشباب، ظهور حب الشباب قد يرتبط بعوامل عضوية وعوامل نفسية، وهي:-

أولاً:- العوامل العضوية

1- خلل في هرمون ما يُفرزه الجسم.

2- مرض داخلي مرتبط بالمعدة أو الجهاز التنفسي.

3- طبيعة الطعام كتناول الموالح أو الأكل الحار أو السكريات.

ثانياً:- العوامل النفسية

1- حب الشباب قد يظهر عند الأشخاص العصبيين.

2- الاكتئاب قد يؤدي إلى ظهورها.

عوامل التقليل من ظهور حب الشباب

1- شرب الماء بكثرة، وذلك لأن البشرة الجافة تكون عُرضة لظهور حب الشباب.

2- التقليل من تناول الموالح والسكريات والأكل الحار.

3- استخدام غسول مُناسب للبشرة لقتل البكتيريا التي تؤدي لتكون حب الشباب.

4- استخدام واقي شمسي قبل الخروج بنصف ساعة.

5- ترطيب البشرة بشكل مستمر.

طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب

يوجد العديد من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج حب الشباب، وقد تدخل في العلاجات المُستخدمة لإزالة حب الشباب، وهي:-

1- القرفة

لها دور فعال في إزالة حب الشباب، ولكن لايُنصح بها لأصحاب البشرة الحساسة.

2- جل الصبار

يرطب البشرة وبالتالي يمنع عنها لجفاف المُسبب لحب الشباب.

3- الليمون

يقتل البكتيريا التي تعمل على تكون حب الشباب، بالإضافة إلى فاعليته في تقشيره.

4- الشاي الأخضر

به مُضادات أكسدة لها القدرة على التخلص من آثار حب الشباب.