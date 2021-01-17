ازاي توازني درجة حموضة شعرك pH عشان تخلي شكله صحي

هل جربتي منتجات كتير للعناية بالشعر, وعلاجات صالون التجميل, والعلاجات المنزلية عشان توصل لشعر صحي ، ولكن موصلتيش لنتيجة؟ في الحالة دي ممكن تكوني محتاجة تعرفي اكتر درجة حموضة شعرك او الرقم الهيدروجيني للشعر ، درجة الحموضة الصحيحة للشعر بتسمح له ان هو ينمو بشكل صحي ، لان المنتجات القاسية والتلوث والعوامل الضارة بتخل من توازن الاس الهيدروجيني وبتسبب جفاف الشعر وتلفه وبهتانه ، وعدم توازن درجة حموضة الشعر ممكن تأدي كمان لنمو ميكروبي على فروة الراس ، لكن احنا بنقولك متقلقيش من كل ده النهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي توازني درجة حموضة شعرك ، وهنشوف بعض الطرق الطبيعية والمنتجات اللي ممكن تساعد في موازنة درجة حموضة الشعر.

ازاي توازني درجة حموضة شعرك:

ايه هو الرقم الهيدروجيني للشعر pH؟

درجة حموضة جذع الشعر الطبيعية بتكون 3.67 ، ودرجة حموضة فروة الراس 5.5 ، والمستويات المظبوطة للرقم الهيدروجيني ضرورية جدا للصحة العامة للشعر ، والرقم الهيدروجيني ده بيشير لتركيز ايونات الهيدروجين (+H( وبالتالي على اساس الرقم الهيدروجيني بنقدر نصنف مادة على انها حمضية (درجة حموضة اقل من 7) ، ومتعادلة (درجة حموضة 7) ، وقلوية (درجة حموضة اعلى من 7).

وده بيدل ان شعرنا حمضي لان الطبيعي بتاعه زي ما قولنا هي 3.67 ، ودلوقتي هنعرف بتفاصيل اكتر عن اهمية درجة حموضة الشعر وازاي نحافظ عليها في مستوياتها الطبيعية.

ليه الرقم الهيدروجيني للشعر مهم؟

درجة الحموضة المثالية للشعر هي انه يكون حمضي ، الرقم الهيدروجيني الحمضي للشعر بينظم انتاج الدهون ونمو الميكروبات ، ولو الشعر بيعاني من اضطراب في درجة الحموضة ممكن يفقد رطوبتة او يحصل اختلال توازن في انتاج الدهون ، وده هيأدي لجفاف الشعر وتقصفه ، حتى منتجات الشعر اللي بتستخدميها لازم متعطلش توازن درجة الحموضة الطبيعية لشعرك.

– على سبيل المثال ، الشامبو القلوي بيزود من الشحنة السالبة على خصل الشعر ، وده بيسبب انتفاخ فروة الشعر وتفتحها ، اللي بيأدي لتجعد الشعر ، ونوع الشامبو ده ممكن يتلف الشعر ويخليه معرض للتكسر.

– المنتجات القلوية ممكن انها تأدي لزيادة نمو الميكروبات وتسبب التهابات فروة الراس, والحكة, وانسداد بصيلات الشعر.

– الشعر القلوي غالبا هتلاقي فروة الراس بتاعته جافة وبتعاني من الحكة وقشرة الشعر ، لان درجة الحموضة القلوية بتعطل انتاج الدهون اللي بتحمي الشعر وشعرك هيكون معرض للعدوى.

– مواد التفتيح وصبغات الشعر بتحتوي على مكونات قلوية ضرورية لتثبيت الصبغة ، ولكن ده ممكن يأدي لاضطراب درجة الحموضة الطبيعية لشعرك ويتسبب في تلفه.

– ممكن منتجات العناية بالشعر المتوازنة في درجة الحموضة انها تنضف فروة الراس بلطف من تراكم المنتجات وخلايا الجلد الميتة من غير ما تجرد الشعر من الرطوبة الطبيعية الزيوت ، وممكن انها تساعد على اعادة درجة الحموضة المثالية للشعر وتخلي شعرك ناعم وبيلمع وصحي.

ازاي توازني الرقم الهيدروجيني للشعر بطرق طبيعية:

استخدام المكونات الطبيعية الحمضية ممكن انه يساعد في استعادة درجة حموضة شعرك ، اللي هيأدي لنعومة الشعر وهيرجعه صحي تاني.

– شطف الشعر بعصير الصبار:

اضربي جل الصبار في الخلاط عشان يبقى سايل وبعدين وزعيه على شعرك واشطفيه بالمية الدافية كاخر شطفة للشعر ، وممكن تحطي كمان نقطة من زيت جوز الهند لو شعرك جاف ، الطريقة دي مش بس بتوازن درجة حموضة الشعر لكن كمان بتقفل مسام فروة الراس وبتزيل التجعد والهيشان.

– شطف الشعر بخل التفاح:

خل التفاح بيحتوي على الرقم الهيدروجيني 3 ، وضروري جدا تخفيفة بالمية قبل استخدامة ، استخدمي الخليط المخفف ده على خصل الشعر كشطفة اخيرة لموازنة درجة الحموضة.

– ماسك جل الالوفيرا:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 1 كوباية من عصير جل الالوفيرا.

– 2 معلقة صغيرة من خل التفاح.

– 1 معلقة صغيرة عسل.

– مية.

طريقة التحضير والاستخدام:

– اخلطي المكونات كلها مع بعض كويس.

– وزعي الخليط على الشعر كله بالتساوي ، وممكن تقسمي الشعر عشان تضمني انه كله اتغطى بالخليط.

– وتقدري تحطي الخليط ده على فروة الراس كمان لتقليل قشرة الشعر ، دلكيه باطراف صوابعك بحركات دائرية بطيئة.

– سيبي الماسك على الشعر لمدة 20 دقيقة.

– اغسليه بالشامبو والبلسم بالطريقة العادية ، واستخدمي مية فاترة لشطفه.

ايه افضل منتجات الشعر المتوازنة في درجة الحموضة:

1- شامبو افالون Avalon organics biotin B-complex thickening shampoo:

الشامبو نباتي بيحتوي على زيوت نباتية واساسية ، بيغذي ويكثف الشعر ، بينضف الشعر بلطف ، بيحتوي على فيتامين E ، خالي من المواد القاسية زي البارابين او الالوان الصناعية او العطور الصناعية والسلفات والفتالات ، بيقوي الشعر وبينعمه من غير الاخلال بتوازن الرقم الهيدروجيني الطبيعي للشعر ، عيبة الوحيد بس انه بيحتوي على كحول.

2- شامبو سيباميد Sebamed everyday shampoo:

شامبو سيباميد بيساعد على تنعيم الشعر وبيخليه صحي ، بيرطب فروة الراس من غير ما يسبب اي تهيج ، بينضف فروة الراس بعمق ، بيعزز لمعان الشعر ، مضاد للحساسية ، مش بيحتوي على قلويات ، بيحافظ على التوازن الطبيعي للشعر وفروة الراس ، بيرطب الشعر, خالي من البارابين, مناسب لفروة الراس الحساسة ، عيبه انه بيحتوي على السلفات.

3- شامبو هيد اند شولدرز Head and shoulders classic clean Anti-dandruff shampoo:

شامبو هيد اند شولدرز ضد القشرة بيتكون من تركيبة ثلاثية المفعول بتنضف وتحمي وترطب فروة الراس والشعر ، بيزيل الزيوت الزيادة والقشرة ، ومناسب لكل انواع الشعر ، ومناسب للاستخدام اليومي وللشعر المعالج كيميائيا ، عيوبه انه بيحتوي على سلفات, كلوريد الصوديوم, وريحة مضافة.

4- شامبو ويلا Wella Sp balance scalp shampoo:

شامبو ويلا بيغذي فروة الراس الجافة والحساسة ، بيقوي الشعر الخفيف, بيمنع تساقط الشعر ، وبيخلي الشعر صحي وبيلطف فروة الراس من ا تهيج ، بيعمل طبقة واقية على فروة الراس وبيريح فروة الراس الحساسة من الحكة والحرقان والقشرة والجفاف ، بيرطب ويغذي فروة الراس ، بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وبيحتوي على حمض اميني ، والشامبو مالوش اي عيوب.

5- شامبو وبلسم هربل اسنسز Herbel essences shampoo and conditioner charcoal kit:

بيحتوي على مكونات طبيعية ، بينضف فروة الراس بعمق ، بيهدي ويجدد الشعر ، بيقلل من جفاف وبهتان الشعر ، ويفضل استخدام البلسم بتاعه لافضل النتايج.

6- شامبو وبلسم بانتين Pantene Pro-V classic clean shampoo and conditioner 2 in 1:

بيساعد على تقوية الشعر بحيث انه يبقى اقل عرضة للتكسر ، بينضف الشعر بلطف ، تقدري تستخدميه بشكل يومي ، وبيحتوي على مضادات الاكسدة ، وريحته خفيفة.

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