تحدي عمل احلي وألذ كيك الشاي الهشة السريعة افطري بيها الصبح بطعم لذيذ

كيك الشاي هي واحدة من أكثر الحلويات المفضلة لدي العديد من الأفراد، كبار وصغار فهي تعتبر حلوى سهلة الإعداد وخفيفة في تناولها كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ويوجد الكثير من الفتيات معرفة أفضل طريقة يمكن من خلالها أن يتم إعداد كيك الشاي بمقادير مظبوطة للحصول على أفضل نتيجة وفيما يلي أفضل طرق تحضير كيك الشاي. طريقة عمل كيك الشاي على طريقة نجلاء الشرشابي طريقة عمل كيك الشاي على طريقة نجلاء الشرشابي المكونات: أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان ونصف بيكنج بودر.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم.

كوبين من سكر البودرة.

كوب من الزيت النباتي.

خمسة بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب متوسط الحجم من الحليب.

كوب الا ربع من الزبادي. طريقة التحضير: اولا يتم أخذ كافة المقادير السايلة من لبن حليب وزيت وكذلك الزبادي ويتم وضعها في الخلاط ونضربها جيدا معا مع وضع البيض معاه في الخلاط.

بعد ذلك يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر وكذلك الفانيليا ورشة صغيرة من الملح معا ومن خلتها جميعا في نفس الوقت.

الخطوة التالية هي إضافة الدقيق مع المواد السائلة المخلوطة بالخلاط بشكل تدريجي ووضعها في العجان.

بعد عجن المكونات معا بشكل جيد يتم دهن صينية الكيك ووضع العجينة بها ووضعها في الفرن على حرارة متوسطة الى ان تنضج ويتم إخراجها. طريقة عمل كيك الشاي بالكاكاو طريقة عمل كيك الشاي بالكاكاو المكونات: ثلاثة اكواب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقتان من البيكنج بودر.

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الحليب. طريقة التحضير: اولا قومي بخلط الزيت والبيض والحليب وقومي بخلطها معا في الخلاط.

بعد ذلك قومي بوضع الكاكاو على الدقيق وخميرة الكيكة والفانيليا وقلبيها جيدا.

بعد ذلك قومي بعجن الدقيق بالسائل الذي تم خلطه في الخلاط، وذلك بإستخدام إناء مناسب للعجن أو داخل العجان.

بعد ذلك قومي بدهن صينية الكيك بالقليل من الزيت وقومي بفرد العجين في قاع الإناء.

أشعلي فرن البوتوجاز وضعي الكيك وانتظري حتى ينضج حوالي نصف ساعة ثم أخرجيه وذلك بعد إختبار نضوجه بوضع شوكة في الكيك. كيكة الشاي من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع، ويفضل الكثير من الأشخاص إعدادها بشكل مستمر كنوع أساسي من التحلية مع الشاي، لذلك تتسائل الكثير من الأمهات والفتيات عن أفضل وأسهل طريقة لإعداد كيكة الشاي، وتتواجد أكثر من طريقة لصنع كيكة الشاي بأقل المكونات وتعطي نتائج اكثر من رائعة في نصف ساعة فقط. الوسوم

كيك الشاي هي واحدة من أكثر الحلويات المفضلة لدي العديد من الأفراد، كبار وصغار فهي تعتبر حلوى سهلة الإعداد وخفيفة في تناولها كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ويوجد الكثير من الفتيات معرفة أفضل طريقة يمكن من خلالها أن يتم إعداد كيك الشاي بمقادير مظبوطة للحصول على أفضل نتيجة وفيما يلي أفضل طرق تحضير كيك الشاي. طريقة عمل كيك الشاي على طريقة نجلاء الشرشابي طريقة عمل كيك الشاي على طريقة نجلاء الشرشابي المكونات: أربعة أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان ونصف بيكنج بودر.

ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم.

كوبين من سكر البودرة.

كوب من الزيت النباتي.

خمسة بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب متوسط الحجم من الحليب.

كوب الا ربع من الزبادي. طريقة التحضير: اولا يتم أخذ كافة المقادير السايلة من لبن حليب وزيت وكذلك الزبادي ويتم وضعها في الخلاط ونضربها جيدا معا مع وضع البيض معاه في الخلاط.

بعد ذلك يتم خلط الدقيق والبيكنج بودر وكذلك الفانيليا ورشة صغيرة من الملح معا ومن خلتها جميعا في نفس الوقت.

الخطوة التالية هي إضافة الدقيق مع المواد السائلة المخلوطة بالخلاط بشكل تدريجي ووضعها في العجان.

بعد عجن المكونات معا بشكل جيد يتم دهن صينية الكيك ووضع العجينة بها ووضعها في الفرن على حرارة متوسطة الى ان تنضج ويتم إخراجها. طريقة عمل كيك الشاي بالكاكاو طريقة عمل كيك الشاي بالكاكاو المكونات: ثلاثة اكواب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقتان من البيكنج بودر.

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبادي.

كوب من الحليب. طريقة التحضير: اولا قومي بخلط الزيت والبيض والحليب وقومي بخلطها معا في الخلاط.

بعد ذلك قومي بوضع الكاكاو على الدقيق وخميرة الكيكة والفانيليا وقلبيها جيدا.

بعد ذلك قومي بعجن الدقيق بالسائل الذي تم خلطه في الخلاط، وذلك بإستخدام إناء مناسب للعجن أو داخل العجان.

بعد ذلك قومي بدهن صينية الكيك بالقليل من الزيت وقومي بفرد العجين في قاع الإناء.

أشعلي فرن البوتوجاز وضعي الكيك وانتظري حتى ينضج حوالي نصف ساعة ثم أخرجيه وذلك بعد إختبار نضوجه بوضع شوكة في الكيك. كيكة الشاي من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى الجميع، ويفضل الكثير من الأشخاص إعدادها بشكل مستمر كنوع أساسي من التحلية مع الشاي، لذلك تتسائل الكثير من الأمهات والفتيات عن أفضل وأسهل طريقة لإعداد كيكة الشاي، وتتواجد أكثر من طريقة لصنع كيكة الشاي بأقل المكونات وتعطي نتائج اكثر من رائعة في نصف ساعة فقط.

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