ما دوت الخليج مراحل متلازمة الهزال وما دوت الخليج عوامل الخطر، ومتلازمة الهزال او ما يعرف بالدنف دوت الخليج مرض ينتمي لأمراض متلازمة الأيض. وتتسبب هذه المتلازمة بخسارة المصاب بها أكثر من 5% من الكتلة العضلية في الجسم خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا.

وتترافق هذه الخسارة مع فقدان الوزن من دهون الجسم أو قد تقتصر الخسارة على الكتلة العضلية فقط.

تظهر متلازمة الهزال نتيجة الاصابة ببعض الامراض المزمنة مثل السرطان وامراض الكلى والقلب ومرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويشير موقع "ويب طب" الى انه غالباً ما يتم بحث مطابقة بين 3-5 اعراض من القائمة التالية لتأكيد اصابة المرء بالهزال:

تراجع قوة العضلات.

انخفاض مؤشر كتلة الجسم العضلية.

التعب والإرهاق.

ارتفاع نسبة مؤشرات الالتهاب في الجسم، والذي قد يترافق مع الإصابة بفقر الدم أو نقص ألبومين الدم.

فقدان الشهية العصابي.

ما دوت الخليج مراحل متلازمة الهزال

متلازمة الهزال دوت الخليج مرض معقد بعض الشيء، وغالبًا ما يتضمن حدوث تغيرات على الآلية التي يتبعها الجسم لمعالجة واستخدام بعض المركبات والعناصر الغذائية الهامة، مثل البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

كما تتسبب هذه المتلازمة بتسريع عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم.

ومراحل متلازمة الهزال دوت الخليج التالية:

مرحلة ما قبل الهزال: حيث يخسر المريض أكثر من 1 كيلوغرام من وزنه، دون أن تتجاوز الخسارة الكلية نسبة 5% من وزن الجسم الكلي.

مرحلة الهزال: حيث يخسر المريض أكثر من 5% من وزن الجسم الكلي، أو يخسر المريض أكثر من 2% من وزنه الكلي مع تدني مؤشر كتلة جسمه عن 20 كيلوغرام/متر.

مرحلة الهزال المقاوم: وفيه يخسر المريض أكثر من 15% من وزن جسمه مع تدني مؤشر كتلة الجسم لديه عن 23 كيلوغرام/متر، أو يخسر المريض أكثر من 20% من وزن جسمه مع تدني مؤشر كتلة الجسم لديه عن 27 كيلوغرام/متر.

ما دوت الخليج عوامل الخطر لمتلازمة الهزال

اسباب عدة وعوامل خطر مختلفة يمكن أن تؤدي للاصابة بمتلازمة الهزال، منها اختلال نسب بعض المواد المهمة في الجسم نتيجة الاصابة ببعض الامراض ما يحفز رد فعل غير طبيعي في الجسم.

لتبدأ بعدها سلسلة من التغييرات والمضاعفات الصحية بالظهور، ما قد يؤدي في نهاية المطاف للإصابة بمتلازمة الهزال. وتتضمن هذه المتغيرات تسارع عملية الايض، والاصابة بالالتهابات، وتوقف الكتلة العضلية عن الزيادة.

كما تزيد فرص الاصابة بمتلازمة الهزال عند كبار السن حتى ضمن الذين لا يعانون من الامراض المزمنة.

ومن اهم اعراض متلازمة الهزال:

خسارة الوزن بشكل حاد.

تحلل عضلات الجسم.

فقدان الشهية والرغبة بتناول أي نوع من الأطعمة.

الضعف العام وتدني مستويات الطاقة واحتباس السوائل وفقر الدم.

ما هو علاج متلازمة الهزال

يتم تشخيص المرض من خلال مطابقة الاعراض المذكورة اعلاه مع حالة المريض، والتشخيص التفريقي لفحص المريض واستبعاد اصابته بأية أمراض تسبب خسارة الوزن.

أما بخصوص العلاج، فليس هناك علاج محدد لمتلازمة الهزال، وغالباً ما يلجأ الطبيب لاعتماد اسلوب علاجي يعتمد على عدة نصائح حياتية ووصف بعض الادوية حسب حالة المريض.

وينصح الاطباء مرضى متلازمة الهزال باتباع الخطوات التالية: