شوربة العدس بالشعرية بأفضل طريقة شهيه لتدفئة في الشتاء

شوربة العدس بالشعرية من الأكلات المشهورة في المطبخ الشرقي لكونها من افضل وأرخص واسرع طريقة تحضير، وتعد شوربة العدس من الأكلات المفضلة في فصل الشتاء لكونها تساعد على التدفئة لأنة يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على زيادة صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء، كما أن شوربة العدس اقتصادية غير مكلفة ومكونتها متاحة في كل بيت وتبدع كل ست بيت في طهي شوربة العدس بطريقة وإضافات مختلفة لمذاق لذيذ وصحي، كما أن تناول شوربة العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع سريعا بدون أضافه الشعرية لذلك يعتبر العدس أكلة مفضلة ومختارة بشدة في فصل الشتاء.

شعريه. عدس أصفر. بطاطس. جزر و طماطم. بصل. ثوم. كمون وتوابل كزبرة ناشفة مكعب شوربه فلفل حار ملح وفلفل زيت معلقة صلصة. حبهان وورق لورا

مقادير شوربة العدس بالشعريةطريقة تحضير شوربة العدس بالشعرية

يوضع في حلة على النار 2 لتر ماء ونضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة ويضاف ملح وفلفل وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون ويترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة، بعد أن ينضج تماما يترك ليبرد ويضع في الخلاط ويفرم الخليط ليصبح شوربة، توضع سمنة مع ثوم مفروم وبصل مقطع مع أضافه الشعرية في حلة مع التقليب المستمر حتى تصبح لونها ذهبيه، يتم أضافه العدس المصفى مع التقليب ويترك على نار هادية حتى تمام النضج، يرفع من على النار ويقدم ف طبق التقديم مع التزيين بالبقدونس مع العيش المحمص والبصل المخلل بالملح والخل.

والجدير بالذكر أن يوجد أنواع كثيرة من شوربه العدس السوري والأصفر وبصدور الدجاج والخضار لذلك يكون العدس من احسن الأكلات السريعة والمتنوعة المحببة للجميع في فصل الشتاء ويعمل يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما أن العدس يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.