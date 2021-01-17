شوربة العدس بالشعرية بأفضل طريقة شهيه لتدفئة في الشتاء

شوربة العدس بالشعرية من الأكلات المشهورة في المطبخ الشرقي لكونها من افضل وأرخص واسرع طريقة تحضير، وتعد شوربة العدس من الأكلات المفضلة في فصل الشتاء لكونها تساعد على التدفئة لأنة يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على زيادة صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء، كما أن شوربة العدس اقتصادية غير مكلفة ومكونتها متاحة في كل بيت وتبدع كل ست بيت في طهي شوربة العدس بطريقة وإضافات مختلفة لمذاق لذيذ وصحي، كما أن تناول شوربة العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع سريعا بدون أضافه الشعرية لذلك يعتبر العدس أكلة مفضلة ومختارة بشدة في فصل الشتاء.مقادير شوربة العدس بالشعرية
- شعريه.
- عدس أصفر.
- بطاطس.
- جزر و طماطم.
- بصل.
- ثوم.
- كمون وتوابل
- كزبرة ناشفة
- مكعب شوربه
- فلفل حار
- ملح وفلفل
- زيت
- معلقة صلصة.
- حبهان وورق لورا
يوضع في حلة على النار 2 لتر ماء ونضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة ويضاف ملح وفلفل وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون ويترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة، بعد أن ينضج تماما يترك ليبرد ويضع في الخلاط ويفرم الخليط ليصبح شوربة، توضع سمنة مع ثوم مفروم وبصل مقطع مع أضافه الشعرية في حلة مع التقليب المستمر حتى تصبح لونها ذهبيه، يتم أضافه العدس المصفى مع التقليب ويترك على نار هادية حتى تمام النضج، يرفع من على النار ويقدم ف طبق التقديم مع التزيين بالبقدونس مع العيش المحمص والبصل المخلل بالملح والخل.
والجدير بالذكر أن يوجد أنواع كثيرة من شوربه العدس السوري والأصفر وبصدور الدجاج والخضار لذلك يكون العدس من احسن الأكلات السريعة والمتنوعة المحببة للجميع في فصل الشتاء ويعمل يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما أن العدس يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.
الوسوم
شوربة العدس بالشعرية من الأكلات المشهورة في المطبخ الشرقي لكونها من افضل وأرخص واسرع طريقة تحضير، وتعد شوربة العدس من الأكلات المفضلة في فصل الشتاء لكونها تساعد على التدفئة لأنة يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على زيادة صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء، كما أن شوربة العدس اقتصادية غير مكلفة ومكونتها متاحة في كل بيت وتبدع كل ست بيت في طهي شوربة العدس بطريقة وإضافات مختلفة لمذاق لذيذ وصحي، كما أن تناول شوربة العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويساعد على الشعور بالشبع سريعا بدون أضافه الشعرية لذلك يعتبر العدس أكلة مفضلة ومختارة بشدة في فصل الشتاء.مقادير شوربة العدس بالشعرية
- شعريه.
- عدس أصفر.
- بطاطس.
- جزر و طماطم.
- بصل.
- ثوم.
- كمون وتوابل
- كزبرة ناشفة
- مكعب شوربه
- فلفل حار
- ملح وفلفل
- زيت
- معلقة صلصة.
- حبهان وورق لورا
يوضع في حلة على النار 2 لتر ماء ونضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة ويضاف ملح وفلفل وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون ويترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة، بعد أن ينضج تماما يترك ليبرد ويضع في الخلاط ويفرم الخليط ليصبح شوربة، توضع سمنة مع ثوم مفروم وبصل مقطع مع أضافه الشعرية في حلة مع التقليب المستمر حتى تصبح لونها ذهبيه، يتم أضافه العدس المصفى مع التقليب ويترك على نار هادية حتى تمام النضج، يرفع من على النار ويقدم ف طبق التقديم مع التزيين بالبقدونس مع العيش المحمص والبصل المخلل بالملح والخل.
والجدير بالذكر أن يوجد أنواع كثيرة من شوربه العدس السوري والأصفر وبصدور الدجاج والخضار لذلك يكون العدس من احسن الأكلات السريعة والمتنوعة المحببة للجميع في فصل الشتاء ويعمل يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما أن العدس يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوربة العدس بالشعرية بأفضل طريقة شهيه لتدفئة في الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.