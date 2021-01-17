شاورما الدجاج بالجبن بالطريقة الأصلية سندوتشات شاورما سوري

طريقة عمل شاورما دجاج السهلة وسريعة التي لم يستغرق إعدادها وقت كبير أو مجهود في التحضير، حيث أن الشاورما من أكثر المأكولات التي يحبها الجميع من حيث الطعم الرائع ويتم صنعها بطرق مختلفة بتكلفة اقتصادية ليست مكلفة على الإطلاق فيمكن صنعها ببقايا الدجاج أو شرائح صدور دجاج وتعد كنوع من أنواع اعداه تدوير الدجاج وهي أكلة سورية الأصل وظهرت منذ القدم في كل من تركيا وبلاد الشام وظهرت مؤخرا في مصر وأغلب دول العالم، وفي السطور القادمة سنوضح طريقة شاورما الدجاج مع الجبن بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات عمل شاورما دجاج الأصلية بالجبن نحتاج إلى عدد من صدور دجاج المغسولة ومنقوعة جيدا في كمية من الماء والملح والليمون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من عصير البرتقال. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة بابريكا ناعم. كمية من الثومية والكاتشب. كوب من جبن موتزاريلا. خبز عربي او خبز الصاج أو تورتيلا. طريقة شاورما الدجاج بالجبن سندوتشات سورية أولا يصفى صدور الدجاج من محلول النقع وتغسل جيداً بالماء.

ثم توضع صدور دجاج داخل بولة عميقة وتتبل بالليمون وعصير برتقال ويمكنك ترك قشر برتقال وقشر ليمون مع دجاج فهو يعطيها نكهة رائعة قوية.

ثم ضيفي عليها ثوم مفروم ملعقة كبيرة منه وعليها 3 ملاعق زيت الزيتون.

ثم تتبل الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا وتقلب كل مكونات مع بعضها وصدور دجاج.

لتطرية دجاج يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي، ولها قيمة غذائية عالية ويكون صدور دجاج طري نوعا ما.

تغطى الشاورما بورق استريتش وتترك داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ومن المفضل أن تترك في تلك التتبيلة لمدة يوم كامل حتى تتشرب كل التتبيلة.

ثم سخني شواية الفرن أو مقلاة على النار وضعي عليها شرائح صدور دجاج على نار متوسطة، لمدة 5 دقائق من كل جهة حتى تنضج تماما.

تأخذ كمية من شاورما وتوضع في خبز الصاج أو خبز تورتيلا، أو خبز شاورما على حسب الرغبة، عليها ملعقة كبيرة من الثومية وملعقة كبيرة من الشطة الحارة و شرائح الخيار المخلل.

ويوضع عليها أيضا البطاطس المحمرة ومقلية مع جبن موتزاريلا أو جبن كيري على حسب الرغبة ويلف الخبز ويوضع في مقلاة على الجانبين لمدة نصف دقيقة فقط ويقدم. مكونات عمل شاورما دجاج الأصلية بالجبنطريقة شاورما الدجاج بالجبن سندوتشات سورية الوسوم

طريقة عمل شاورما دجاج السهلة وسريعة التي لم يستغرق إعدادها وقت كبير أو مجهود في التحضير، حيث أن الشاورما من أكثر المأكولات التي يحبها الجميع من حيث الطعم الرائع ويتم صنعها بطرق مختلفة بتكلفة اقتصادية ليست مكلفة على الإطلاق فيمكن صنعها ببقايا الدجاج أو شرائح صدور دجاج وتعد كنوع من أنواع اعداه تدوير الدجاج وهي أكلة سورية الأصل وظهرت منذ القدم في كل من تركيا وبلاد الشام وظهرت مؤخرا في مصر وأغلب دول العالم، وفي السطور القادمة سنوضح طريقة شاورما الدجاج مع الجبن بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات عمل شاورما دجاج الأصلية بالجبن نحتاج إلى عدد من صدور دجاج المغسولة ومنقوعة جيدا في كمية من الماء والملح والليمون. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من عصير البرتقال. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة كبيرة من ثوم مفروم ناعم. ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. ملعقة صغيرة بابريكا ناعم. كمية من الثومية والكاتشب. كوب من جبن موتزاريلا. خبز عربي او خبز الصاج أو تورتيلا. طريقة شاورما الدجاج بالجبن سندوتشات سورية أولا يصفى صدور الدجاج من محلول النقع وتغسل جيداً بالماء.

ثم توضع صدور دجاج داخل بولة عميقة وتتبل بالليمون وعصير برتقال ويمكنك ترك قشر برتقال وقشر ليمون مع دجاج فهو يعطيها نكهة رائعة قوية.

ثم ضيفي عليها ثوم مفروم ملعقة كبيرة منه وعليها 3 ملاعق زيت الزيتون.

ثم تتبل الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا وتقلب كل مكونات مع بعضها وصدور دجاج.

لتطرية دجاج يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي، ولها قيمة غذائية عالية ويكون صدور دجاج طري نوعا ما.

تغطى الشاورما بورق استريتش وتترك داخل الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، ومن المفضل أن تترك في تلك التتبيلة لمدة يوم كامل حتى تتشرب كل التتبيلة.

ثم سخني شواية الفرن أو مقلاة على النار وضعي عليها شرائح صدور دجاج على نار متوسطة، لمدة 5 دقائق من كل جهة حتى تنضج تماما.

تأخذ كمية من شاورما وتوضع في خبز الصاج أو خبز تورتيلا، أو خبز شاورما على حسب الرغبة، عليها ملعقة كبيرة من الثومية وملعقة كبيرة من الشطة الحارة و شرائح الخيار المخلل.

ويوضع عليها أيضا البطاطس المحمرة ومقلية مع جبن موتزاريلا أو جبن كيري على حسب الرغبة ويلف الخبز ويوضع في مقلاة على الجانبين لمدة نصف دقيقة فقط ويقدم. مكونات عمل شاورما دجاج الأصلية بالجبنطريقة شاورما الدجاج بالجبن سندوتشات سورية

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