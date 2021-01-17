طريقة عمل الكريب الفرنسي الشهي بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

الكريب الفرنسي من أشهر المعجنات الغربية اللذيذة، والمحبب لدى جميع الأعمار. ويتميز بشهرته في جميع أنحاء العالم، حيث يقبل على شرائه الكثير من الناس. وهو من الوجبات السريعة، حيث يتميز بسهولة تحضيره، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل بدلا من شرائه من المطاعم أو المحلات لضمان جودته، وتقديمه لأفراد أسرتها. وهو يعد بحشوات عديدة ولذيذة، فمنه بالنوتيلا أو الآيس كريم أو الفواكه. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الكريب الفرنسي وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات الكريب الفرنسي

يتكون الكريب الفرنسي من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير عجينة الكريب

125 جم دقيق متعدد الاستعمالات.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة سكر.

300 مل حليب.

30 جم زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت للطهي.

مقادير الحشوة (اختياري)

نوتيلا.

شرائح موز.

جبنة كريمي أو ساور كريم.

شرائح فراولة.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكريب الفرنسي بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر إناء عميق ونضيف إليه الدقيق والسكر والملح، ونقلبهم جيدا.

ثم نحضر إناء آخر ونضيف إليه البيض والفانيليا والحليب، ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يمتزجا.

ثم نضيف خليط الحليب تدريجيا إلى خليط الدقيق، ونقلبهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى يمتزجا ويصبح ملمسه ناعم.

ثم نضيف إلي الخليط الزبدة، ونقلبهم جيدا حتى يمتزجا، ثم نترك الخليط في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.

ثم نسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق على درجة حرارة متوسطة، وندهنها بالزيت، ثم نسكب حوالي ثلث كوب من خليط الكريب في المقلاة مع تحريك المقلاة حتى يتوزع الخليط فيها بشكل متساوٍ على شكل دائرة.

ثم نقلي الكريب من الجهتين لمدة 30 ثانية تقريبا من كل جهة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي قليلا.

ثم نخرجه من المقلاة، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية، مع مراعاة دهن المقلاة في كل مرة.

ثم نقوم بحشو الكريب وهي حسب الرغبة.

نفرد الكريب، ونقوم بحشوه بوضع 2 ملعقة كبيرة من النوتيلا ونوزعها جيدا، ثم نضع فوقها شرائح موز، ثم نقوم بطيه على شكل مثلث.