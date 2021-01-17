طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال في البيت ذي الجاهزة بأقل المكونات وبخطوات سهلة

في الوقت ومع ازدياد برودة الطقس ومكوث أفراد الأسرة في البيت أغلب الأوقات، تبحث كل ربة منزل على أي ننوع من الحلويات الخفيفة المذهلة لتقديمها لأفراد أسرتها، والكيكة الإسفنجية بالبرتقال واحدة من بين تلك الحلويات والمعجنات الشهية التي تقدم بجانب كوب الشاي في وجبة الإفطار أو وقت الراحة، وطريقة عمل الكيكة الإسفنجية من أسهل ما يكون ليست صعبة كما تعتقد ربات البيوت، وسوف نقدم لكم الآن أسهل طريقة لعمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال بأقل المكونات.

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية بالبرتقال

تعتبر الكيكة الإسفنجية بالبرتقال من أشهر أنواع الكيك بالرغم من وجود الكثير من أنواع الكيك المختلفة إلا أنها تتفوق على كل تلك الأنواع، حيث تتميز بقوامها الهش والطري وطعمها الرائع للغاية ومكوناتها المتوفرة في أي مطبخ وسهولة عملها.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب إلا ربع سكر.

4 حبات بيض.

ربع كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

رشة ملح.

في بداية الأمر يتم إشعال الفرن على درجة حرارة عالية، ونحضر صينية متوسطة وتدهن بالزبدة والقليل من الدقيق.

نفصل البياض عن الصفار في طبق منفصلين.

يتم نخل مقدار الدقيق مع البيكنج بودر والملح ونقلب المكونات كلها معاً وتترك جانباً.

من خلال المضرب الكهربائي يتم خفق بياض البيض مع رشة من الملح حتى نحصل على مزيج ذات رغوية.

في وعاء الخلاط يخفق الزيت والسكر حتى تتجانس المكونات ثم نضيف صفار البيض مع عصير الليمون والبشر ونقلب المكونات حتى التجانس.

نقوم بوضع خليط البرتقال والزيت وصفار البيض على البرتقال وتقلب المكونات، ثم ننزل ببياض البيض ونقلب من خلال ملعقة برفق جداً على مراحل.

يسكب الخليط في الصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً.

تخرج من الفرن وتترك تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.

المكونات:طريقة التحضير: