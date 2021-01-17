بسكويت البرتقال.. ببيضة وبرتقالة واحدة احصلي على 30 قطعة من البسكويت اللذيذ الهش

بسكويت البرتقال من ألذ وأطيب أنواع البسكويت فهو له مذاق رائع كما أنه سريع التحضير ولا يظهر به طعم البيض، وهناك طريقة سهلة وسريعة يستخدمها أشهر الشيفات في العالم، ومن أهم مميزات البسكويت هو أنه اقتصادي جداً، فمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل مطبخ يمكنكِ إعداد 30 قطعة من البسكويت بأسهل وأسرع طريقة سنقوم بعرضها لكم بالتفصيل. مكونات تحضير بسكويت البرتقال مقدار ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق المطحون جيدًا.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

مقدار نصف كوب من الزبدة.

كوب كبير من سكر البودرة.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة كبيرة من قشر برتقال مبشور جيدًا.

ملعقة صغيرة من بيكينج بودر.

قليل من الملح على طرف ملعقة صغيرة.

لون البرتقال. طريقة تحضير بسكويت البرتقال يتم خلط كلا من سكر البودر مع الزبدة جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي متجانس. يتم خفق كلًا من البيضة مع الفانيلا وعصير البرتقال المبشور حتى يكون متجانس. نضع الدقيق في إناء ونضيف له الملح والبيكينج بودر ونخلطهم ببعض جيداً حتى نضمن وصول الملح والبيكينج بودر لكل أجزاء الدقيق حتى لا يكون هناك جزء به ملح وبيكينج بودر وآخر لا فهذا يؤثر على البسكوت في الفون من حيث المذاق والسمك. نضيف كل من المكونات السابقة على الدقيق ويتم عجنها جيدًا ونضيف كمية من الماء قليلة حسب الطلب وفي حالة احتياج العجينة لمزيد من الزبدة نقوم بإضافة المزيد ولكن بقدر ضئيل. عندما تصبح العجينة متماسكة نقوم بفردها على ورق زبدة وبعدها يتم تقطيعها إلى دوائر أو أشكال حسب الرغبة وتوضع في الفرن لمدة عشر دقائق فقط. يكون البسكويت جاهز للتقديم، ويمكن حفظه في علبة مغلقة جيداً وتناوله مع المشروب المفضل. مكونات تحضير بسكويت البرتقالطريقة تحضير بسكويت البرتقال الوسوم

بسكويت البرتقال من ألذ وأطيب أنواع البسكويت فهو له مذاق رائع كما أنه سريع التحضير ولا يظهر به طعم البيض، وهناك طريقة سهلة وسريعة يستخدمها أشهر الشيفات في العالم، ومن أهم مميزات البسكويت هو أنه اقتصادي جداً، فمكونات بسيطة جدا وموجودة في كل مطبخ يمكنكِ إعداد 30 قطعة من البسكويت بأسهل وأسرع طريقة سنقوم بعرضها لكم بالتفصيل. مكونات تحضير بسكويت البرتقال مقدار ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق المطحون جيدًا.

بيضة واحدة كبيرة.

ملعقة صغيرة فانيلا.

مقدار نصف كوب من الزبدة.

كوب كبير من سكر البودرة.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

ملعقة كبيرة من قشر برتقال مبشور جيدًا.

ملعقة صغيرة من بيكينج بودر.

قليل من الملح على طرف ملعقة صغيرة.

لون البرتقال. طريقة تحضير بسكويت البرتقال يتم خلط كلا من سكر البودر مع الزبدة جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي متجانس. يتم خفق كلًا من البيضة مع الفانيلا وعصير البرتقال المبشور حتى يكون متجانس. نضع الدقيق في إناء ونضيف له الملح والبيكينج بودر ونخلطهم ببعض جيداً حتى نضمن وصول الملح والبيكينج بودر لكل أجزاء الدقيق حتى لا يكون هناك جزء به ملح وبيكينج بودر وآخر لا فهذا يؤثر على البسكوت في الفون من حيث المذاق والسمك. نضيف كل من المكونات السابقة على الدقيق ويتم عجنها جيدًا ونضيف كمية من الماء قليلة حسب الطلب وفي حالة احتياج العجينة لمزيد من الزبدة نقوم بإضافة المزيد ولكن بقدر ضئيل. عندما تصبح العجينة متماسكة نقوم بفردها على ورق زبدة وبعدها يتم تقطيعها إلى دوائر أو أشكال حسب الرغبة وتوضع في الفرن لمدة عشر دقائق فقط. يكون البسكويت جاهز للتقديم، ويمكن حفظه في علبة مغلقة جيداً وتناوله مع المشروب المفضل. مكونات تحضير بسكويت البرتقالطريقة تحضير بسكويت البرتقال

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