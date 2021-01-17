أقوى كريم طبيعي لتبيض البشرة وترطيبها والتخلص من التجاعيد فور إستخدامه

كريم طبيعي لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد، تعاني بعض النساء من إسمرار البشرة وظهور التجاعيد عليها في سن مبكر، نتيجة لعوامل خارجية مثل جفاف البشرة أو التعرض لأشعة الشمس الضارة أو التعرض لهواء بارد، فتسعى كل سيدة جاهدة للتخلص من هذه المشكلة فتلجأ لصالون التجميل لحقن البشرة للتخلص من التجاعيد ووضع كريمات تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على فترات متقاربة، واليوم من خلال موقعنا ثقفني نذكر لحضراتكم أقوى كريم طبي طبيعي لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد والنتيجة فورية.

يعمل هذا الكريم على تبيض البشرة بصورة فورية مع التخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة في الوجه والتي تظهر في سن مبكر، بالإضافة لترطيب البشرة وجعلها ناعمة وملمسها كالحرير،حيث يستعمل هذا الكريم ككرياتين طبيعي للشعر يساعد في فرده بطريقة كبيرة، حيث يعمل هذا الكريم على تعزيز صحة البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء والالتهابات الموجودة، حيث يستعمل بكثرة خلال فترة الشتاء للتخلص من جفاف البشرة والتجاعيد، ويغذي الجلد ويمنحه الرطوبة اللازمة.

علبة من كريم جليسوليد.

ملعقة من زيت الزيتون.

3 ملاعق بودرة أطفال.

عصير ليمونة.

يحضر إناء صغير وتخلط فيه جميع المكونات السابقة جيداً، ثم يوضع منها كمية مناسبة على البشرة والرقبة.

يترك المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه والرقبة ولاحظي النتيجة من أول إستخدام.

يعمل هذا الكريم على تغذية البشرة والعناية بها مع الترطيب اللازم وتنعيمها مع إعطاءها اللمعان والنضارة، حيث أنه مفيد لجميع أنواع البشرة.

عبوة من كريم جليسوليد.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة زيت خروع.

ملعقة من النشا.

تخلط جميع المكونات مع بعضها في إناء صغير، ثم يطبق منه كمية مناسبة على البشرة والرقبة ويمكن إستخدامه للأيدي.

يترك المزيج على البشرة والرقبة لمدة نصف ساعة ثم تغسل بماء دافىء.

كرري الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

يعمل هذا الكريم على حماية البشرة من الجفاف، ويمنح البشرة النضارة والنعومة اللازمة.

علبة كريم جليسوليد.

نصف كوب ماء ورد.

2 ملعقة عصير ليمون.