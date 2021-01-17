بسكويت الكاكاو الروسي.. أسهل وأسرع بسكويت هش ولذيذ والطعم خرافي

بسكويت الكاكاو الروسي أصبح من أكثر الوصفات استخداماً في المطبخ العربي لما يمتاز به من مذاق ممتاز وخفة وسهولة في التحضير، حيث تتمكن الأمهات من صناعته في أي وقت بأسرع ما يمكن وربات المنزل الذين عرفوا كيفية تحضيره أصبحن لا يشغل بالهن الإفطار أو العشاء في حالة عدم وجود شيء بالمنزل، وأهم ما يميز تلك الوصفة هو سرعة إعدادها والمكونات البسيطة ويمكن حفظة لمدة طويلة للاستخدام في أي وقت. مكونات ومقادير بسكويت الكاكاو حوالي ثلاث أكواب كبيرة من الطحين المنخول.

كوب وربع سكر مطحون.

كوب وربع لبن بقري سائل.

مقدار نصف كوب من الكاكاو الخام.

عدد بيضة واحدة كبيرة.

زيت ذرة بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

رشة من الملح حوالي أقل من ربع ملعقة صغيرة.

بيكينج صودا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

جليز يتكون من( كوب كبير من سكر البودرة، عصير الليمون بمقدار ملعقة كبيرة، ماء بمقدار ملعقتين كبيرتين). تحضير بسكويت الكاكاو الروسي قومي بتسخين الفرن أولًا. ضعي الدقيق في إناء وقومي بإضافة السكر عليه واخلطيهم ببعض. اغلي اللبن على اللبن على النار وبعدها قومي بإضافته على الدقيق. اخفقي اللبن مع الدقيق والسكر جيدًا واتركي الخليط ليبرد. ضعي بياض البيضه على الخليط مع إضافة الزيت والكاكاو والفانيلا. استمري في تقليب الخليط مع إضافة البيكينج بودر والبيكنج صودا كأخر خطوة وقلبيهم جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة بقدر بسيط. افردي العجينة على ورق زبدة أو سطح مفروش بطبقة رقيقة من الدقيق حتى تصل لسمك 1 سم فقط. قطي العجينة بقطاع البسكويت وبعدها ضعيها في الفرن لمدة خمس إلى عشر دقائق فقط. يمكنكِ تزيين البسكويت الروسي بالجليز المصنوع من السكر البودرة والليمون، ويمكن تركه سادة حسب الرغبة. مكونات ومقادير بسكويت الكاكاوتحضير بسكويت الكاكاو الروسي الوسوم

بسكويت الكاكاو الروسي أصبح من أكثر الوصفات استخداماً في المطبخ العربي لما يمتاز به من مذاق ممتاز وخفة وسهولة في التحضير، حيث تتمكن الأمهات من صناعته في أي وقت بأسرع ما يمكن وربات المنزل الذين عرفوا كيفية تحضيره أصبحن لا يشغل بالهن الإفطار أو العشاء في حالة عدم وجود شيء بالمنزل، وأهم ما يميز تلك الوصفة هو سرعة إعدادها والمكونات البسيطة ويمكن حفظة لمدة طويلة للاستخدام في أي وقت. مكونات ومقادير بسكويت الكاكاو حوالي ثلاث أكواب كبيرة من الطحين المنخول.

كوب وربع سكر مطحون.

كوب وربع لبن بقري سائل.

مقدار نصف كوب من الكاكاو الخام.

عدد بيضة واحدة كبيرة.

زيت ذرة بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر.

رشة من الملح حوالي أقل من ربع ملعقة صغيرة.

بيكينج صودا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

جليز يتكون من( كوب كبير من سكر البودرة، عصير الليمون بمقدار ملعقة كبيرة، ماء بمقدار ملعقتين كبيرتين). تحضير بسكويت الكاكاو الروسي قومي بتسخين الفرن أولًا. ضعي الدقيق في إناء وقومي بإضافة السكر عليه واخلطيهم ببعض. اغلي اللبن على اللبن على النار وبعدها قومي بإضافته على الدقيق. اخفقي اللبن مع الدقيق والسكر جيدًا واتركي الخليط ليبرد. ضعي بياض البيضه على الخليط مع إضافة الزيت والكاكاو والفانيلا. استمري في تقليب الخليط مع إضافة البيكينج بودر والبيكنج صودا كأخر خطوة وقلبيهم جيدا حتى تصبح العجينة متماسكة بقدر بسيط. افردي العجينة على ورق زبدة أو سطح مفروش بطبقة رقيقة من الدقيق حتى تصل لسمك 1 سم فقط. قطي العجينة بقطاع البسكويت وبعدها ضعيها في الفرن لمدة خمس إلى عشر دقائق فقط. يمكنكِ تزيين البسكويت الروسي بالجليز المصنوع من السكر البودرة والليمون، ويمكن تركه سادة حسب الرغبة. مكونات ومقادير بسكويت الكاكاوتحضير بسكويت الكاكاو الروسي

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