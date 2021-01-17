طريقة عمل الكورن دوج.. الخلطة السرية للنقانق المقرمشة على الطريقة الكورية لطعم يُذهِب العقل

يحب الأطفال والكبار الكورن دوج أو الكورندوغ المغطى بطبقة مقرمشة ويمتاز بطعمه اللذيذ لهذا تسعى ربات البيوت لصنعه وإليكي طريقة عمل الهوتدوغ في المنزل بسهولة وسرعة وبنتيجة مشابهة تمامًا لوصفة corn dog في المطاعم، ويعد أحد أشهر الأكلات الكورية، إلا أنه أمريكي الأصل، حيث يتميز بطعمه الرائع كوجبة سريعة يحبها الكبار والصغار، وهو عبارة عن قطع من النقانق أو السجق مغطاة بطبقة مقرمشة من دقيق الذرة ومكونات أخرى تُضفى عليها طعم رائع. مكونات الكورن دوج مكونات الكورن دوج نقدم لكم المقادير التي تكفي حوالي 8 أشخاص وهي كالتالي: 8 قطع من الهوت دوج المقلي.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من دقيق الذرة.

حوالي 3/4 كوب من الحليب.

بيضة كبيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

زيت نقي للقلي.

لانشون.

أسياخ من الخشب. طريقة عمل الكورن دوج قومي بوضع الدقيق والملح والفلفل في إناء عميق وقلبيهم ببعض.

ضيفي الحليب والبيضة على الدقيق وقومي بخفقهم جيدًا بالمضرب أو في الخلاط لتصبح عجينة متجانسة ولكنها ليست متماسكة.

نضع الخليط في كوب.

نقوم بتغطية الهوت دوج بشرائح اللانشون نلفها عليه جيدًا مع الضغط عليها.

نقوم بوضع الهوت دوج الملفوف عليه اللانشون في الأسياخ الخشبية ونقوم برش قليل من الدقيق عليها فهو يعطيها القرمشة المطلوبة عند القلي.

نقوم بوضع الأسياخ في الفريزر لمدة ربع ساعة.

نضع المقلاه على النار وبها كمية كافية من الزيت النقي حتى يسخن تمامًا.

نقلي النقانق جيدًا على كل جوانبه حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج الكورن دوج من النار وفي حالة رشه بالدقيق لا نحتاج لتصفيته من الزيت على ورق المطبخ فالدقيق لا يجعله يمتص الزيت.

يقدم السجق مع البطاطس المقلية والمايونيز والكاتشب. طريقة عمل الكورن دوج الوسوم

يحب الأطفال والكبار الكورن دوج أو الكورندوغ المغطى بطبقة مقرمشة ويمتاز بطعمه اللذيذ لهذا تسعى ربات البيوت لصنعه وإليكي طريقة عمل الهوتدوغ في المنزل بسهولة وسرعة وبنتيجة مشابهة تمامًا لوصفة corn dog في المطاعم، ويعد أحد أشهر الأكلات الكورية، إلا أنه أمريكي الأصل، حيث يتميز بطعمه الرائع كوجبة سريعة يحبها الكبار والصغار، وهو عبارة عن قطع من النقانق أو السجق مغطاة بطبقة مقرمشة من دقيق الذرة ومكونات أخرى تُضفى عليها طعم رائع. مكونات الكورن دوج مكونات الكورن دوج نقدم لكم المقادير التي تكفي حوالي 8 أشخاص وهي كالتالي: 8 قطع من الهوت دوج المقلي.

نصف كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من دقيق الذرة.

حوالي 3/4 كوب من الحليب.

بيضة كبيرة.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

زيت نقي للقلي.

لانشون.

أسياخ من الخشب. طريقة عمل الكورن دوج قومي بوضع الدقيق والملح والفلفل في إناء عميق وقلبيهم ببعض.

ضيفي الحليب والبيضة على الدقيق وقومي بخفقهم جيدًا بالمضرب أو في الخلاط لتصبح عجينة متجانسة ولكنها ليست متماسكة.

نضع الخليط في كوب.

نقوم بتغطية الهوت دوج بشرائح اللانشون نلفها عليه جيدًا مع الضغط عليها.

نقوم بوضع الهوت دوج الملفوف عليه اللانشون في الأسياخ الخشبية ونقوم برش قليل من الدقيق عليها فهو يعطيها القرمشة المطلوبة عند القلي.

نقوم بوضع الأسياخ في الفريزر لمدة ربع ساعة.

نضع المقلاه على النار وبها كمية كافية من الزيت النقي حتى يسخن تمامًا.

نقلي النقانق جيدًا على كل جوانبه حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج الكورن دوج من النار وفي حالة رشه بالدقيق لا نحتاج لتصفيته من الزيت على ورق المطبخ فالدقيق لا يجعله يمتص الزيت.

يقدم السجق مع البطاطس المقلية والمايونيز والكاتشب. طريقة عمل الكورن دوج

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