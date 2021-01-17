مع الوقت ممكن الرطوبة تزيد جوه الغسالة بتاعتك تكون في أماكن متعرفيش توصلي لها وده ممكن يتسبب في أن العفن ينمو في أماكن وزوايا جوا الغسالة ماتقدريش تنظفيها كويس، وحتي لو ماقدرتيش تشوفيه ممكن العفن ده يكون موجود في اللبس اللي غسلتيه فيسبب عطس وكحة وممكن جسمك يتحسس منه وأكتر ناس بتتعرض للأمراض دي الأطفال وكبار السن وأي شخص عنده مشاكل في الجهاز التنفسي، وعشان تتجنبي وجود العفن في غسالتك وتبعدي عن مخاطره، احنا هنقولك كذا طريقة تتخلصي منه بيهم بسهولة، اعرفي معانا 5 طرق سهلة تعملي بيها تنظيف للغسالة وتتجنبي وجود العفن فيها

5 طرق سهلة تعملي بيها تنظيف للغسالة وتتجنبي وجود العفن فيها

1- نظفي الغسالة بانتظام وجففيها في الهواء

ممكن تكوني جربتي الطرق دي قبل كده لكن الفكرة هنا في تنظيف الأماكن الخفية اللي مفكرتيش تنظفيها قبل كده. نظفي الجزء اللي جوه من الحلة بقماشة أو فرشاة نظيفة وخلي بالك كويس من الحشية المطاطية للغسالات اللي بيكون بابها من فوق أو قدام، لما تخلصي تنظيف مقدمة الغسالة واللي جواها، شوفي الخرطوم عشان تتأكدي إنه نظيف ومفيش أي عفن موجود ولما تخلصي تنظيف نشفي كل جزء كويس وإدي كل جزء وقته لحد ماينشف خالص . وعشان تلاقي نتيجة كويسة سيبي الغسالة مفتوحة للهواء بعد كل دورة غسيل.

2- خلي بالك من مناطق معينة في الغسالة

الغسالات الاوتوماتيك العفن بيتكون فيها باستمرار بالذات الجزء الداخلي من باب الغسالة المطاطي أما الغسالات الفوق اوتوماتيك ليها مشاكل خاصة بيها مثلا إن الباب بتاعها بيكون فيه جزء معدني مش بيتنظف تقريبا فده ممكن يسبب عفن، أهم حاجه تنشيف الغسالة في الهواء لأن غسالات الاوتوماتيك الحشية الموجودة في الماكينات بيكون فيها تسريب مياه وهي بتغسل لو متنظفتش كويس وتم تنشيفها هيفضل فيها الرطوبة لفترة أطول فيبدأ العفن ينمو بشكل أسرع .

3- انتبهي للروايح الكريهة

لو الغسالة فيها عفن أو رواسب من الصابون والشعر فتبدأ تظهر فيها ريحة مش كويسة وعشان تشيلي الريحة دي لازم تنظفي الغسالة كويس بحيث إنك تشيلي أي عفن أو رواسب في الشقوق اللي مش بتعرفي توصلي لها دايما وتعقميها ودي خطوة مهمة جدا عشان غسالتك تقدر تتنفس ومايكونش فيها أي ريحة مش مرغوب فيها، بعد كده لازم تظبطي الغسالة علي درجة حرارة عالية وتضيفي المسحوق لحلة الغسالة ، مقدار 4 كوب مسحوق للغسالة الاوتوماتيك و2 كوب للغسالة الفوق اوتوماتيك وتبدأي دورة الغسيل عادي وتسيبي حوض الغسالة يتملي فيختلط المسحوق مع المياة ، بعد كده وقفي دورة الغسيل لمدة نصف ساعة وبعد ماتخلص الدورة، شغلي الغسالة كدورة شطف عشان تشيلي أي أثر للمسحوق او المبيض، كرري نفس الخطوات دي ب 4 كوب من الخل الأبيض العادي بدل من المسحوق عشان تشيلي أي ريحة مش كويسة أو عفن أو بكتيريا .

4- استخدمي مواد منظفة لإزالة العفن والترسبات

فيه مواد تنظيف لو استخدمتيها مع الغسيل ده هيوفر عليكي إن ريحة الغسالة وغسيلك هتكون حلوة وكمان هتقضي علي العفن أو اي جراثيم موجود ودي مكونات بتكون موجود علي المواقع وأماكن متخصصه المواد دي بيكون فيها مكونات مضادة للميكروبات مثلا زيت شجرة الشاي ودي بتقضي علي العفن الموجود في الغسالة، طبعا ده ممكن ميخلصكيش من العفن بشكل نهائي بس هقلل كمية العفن اللي ممكن تلوث غسيلك.

5- غسالات بحماية من الميكروبات

فيه دلوقتي غسالات جديده بيكون فيها مميزات دفاع ميكروبي فده بيوفر عليكي لأنه بيخترق الخلايا لأي كائن حي دقيق ويمنع الكائنات الحية الدقيقة زي البكتيريا والعفن من التكاثر بس برده هتكون محتاجه تنظفي غسالتك بانتظام، وعموما الأجهزة دي بيكون فيها حماية زيادة من البكتيريا والعفن وأي فطريات لما تدمجيها مع التنظيف والتنشيف فهتحافظي علي ريحة غسيلك حلوة ومن غير أي كائنات دقيقة أو جراثيم ضارة .

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