كيفية عمل القهوة بوش سميك وثقيل.. لأحلى فنجان قهوة تركية ستتذوقه في حياتك

يبحث الكثيرون من عشاق بذور البن المحمصة عن كيفية عمل القهوة بوش حيث أن عمل القهوة أمر يحتاج تركيز وصبر، كما أن وش القهوة السميك يعطيها شكل مميز وطعم رائع غني، بالإضافة إلى أن الكثير من الأشخاص بالنسبة لهم القهوة لا تشرب إلا إذا كان لها وش لهذا سنقدم لكِ عزيزتي طريقة مضمونة وأكيدة لعمل وش القهوة بطريقة احترافية، يذكر أن القهوة ظهرت لأول مرة عند أجداد قبيلة الأورومو في أثيوبيا، ثم تم زراعتها فيما بعد في اليمن، وأصبحت أكبر وأفضل مُصدر للبن في الوطن العربي.

كيفية عمل القهوة بوش بالخطوات

سنتناول في البداية مكونات فنجان القهوة الواحد وعليه يجب أن تقيسي الكمية حسب عدد الفناجين المطلوبة ومكونات فنجان القهوة هي:

ملعقة صغيرة يتم ملئها قهوة أو ملعقة ونصف.

ماء بمقدار فنجان.

سكر حسب الرغبة حيث أن القهوة المظبوطة يتم إضافة سكر بنفس مقدار القهوة وفي حالة كانت زيادة يتم زيادة كمية السكر إنما لو كانت القوة على الريحة توضع حوالي ربع ملعقة سكر لكل فنجان، أما القهوة السادة لا يوضع بها السكر نهائياً).

طريقة عمل القهوة بوش

للحصول على وجه سميك وثقيل للقهوة هي كالتالي:

توضع المياه في كنكة صغيرة ولكن يجب ألا تكون المياه دافئة بل يجب أن تكون باردة. توضع مقادير كل من القهوة والسكر في الكنكة ويتم تقليبهم جيدًا. توضع الكنكة على النار ويجب أن تكون النار هادئة. عند ملاحظة بدء غليان جوانب القهوة يتم إغلاق اللهب ووضع القهوة في الفنجان.

هناك أشخاص يحبون أن يكون وجه القهوة سميك لهذا في تلك الحالة يجب وضع مقدار قليل من البن على طرف الملعقة وإضافته للقهوة بعد تقليبها ووضعها على النار.