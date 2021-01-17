اقوي كريم للشعر يعالج التساقط ويكثف الشعر بسرعة جنونية ومن أول استعمال

اقوي كريم للشعر، شعر الهنديات من أجمل الشعور في العالم، وهذا لأنه طويل وصحي وشديد اللمعان، لذلك تتمنى كل أنثى في العالم أن تحصل على هذا الشعر، وقد يعتقد أغلبنا أن الحصول على هذا الشعر هو أمر مستحيل، ولكن في الحقيقة أن الحصول على شعر الهنديات لا يحتاج إلا الالتزام ببعض العادات البسيطة، ومن أهم هذه العادات هو عدم غسل الشعر بالماء سوى ثلاث مرات فقط في الأسبوع، وهذا لأن غسل الشعر بالماء كل يوم يضعف بصيلاته ويسبب له التساقط، كذلك تحرص المرأة الهندية على تناول طعام صحي منذ صغرها، وهذا لأن الغذاء الصحي ينعكس بشكل كبير على مظهر الشعر، لذلك يجب أن يشمل الطعام جميع العناصر المفيدة للجسم كالخضروات والفواكه والمكسرات واللحوم.

اقوي كريم للشعر يعالج التساقط

يمكن خلط ربع كوب من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت الخروع مع حبة واحدة من البيض، وبعدها يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس وندلكها جيداً، وبعدها ندلك خصلات الشعر جيداً، ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو الطبي، ويتم تكرار هذا الخليط مرتين أو ثلاث كل أسبوع.

الكريم الثاني يتكون من موزة مهروسة يضاف لها ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، وبعد ذلك نضع الخليط في الخلاط ونخلطه جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، وبعدها نقوم بتطبيقه على كامل الشعر ونتركه لمدة ثلاث ساعات، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ويمكن تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحفاظ على جمال الشعر ونعومته.

نصائح للعناية بالشعر

كذلك لا تستعمل المرأة الهندية أي مواد كيميائية على شعرها، وخاصة الصبغات التي لا تستغني عنها أي امرأة، وذلك لأن هذه الصبغات تؤذي الشعر وتسبب له الجفاف والتقصف، كما أنها تسبب ظهور الشيب المبكر في الشعر لذلك يتم استخدام الحناء لصبغ الشعر بدلاً منها، كذلك لا تستخدم المرأة الهندية السيشوار أو المكواة الحرارية على الشعر، وهذا لأن هذه الأجهزة تضر الشعر أكثر مما تفيده، وأخيراً تهتم المرأة الهندية بعمل حمامات زيوت للشعر بشكل دوري باستخدام مواد طبيعية مفيدة، وهذا له دور كبير في جعل شعر الهنديات لامع وصحي طوال الوقت.