تكة عمل البسبوسة المرملة في البيت وأسرار الحصول عليها زي الجاهزة

تأتي البسبوسة في مقدمة الحلويات الشرقية المفضلة عند جميع الأشخاص في الوطن العربي كله، والتي يرجع أصلها إلى الدولة العثمانية، ويتم تحضيرها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومتنوعة، وتتميز بسهولة تحضيرها إلا أنه يوجد بعض التكات التي يجب اتباعها للحصول عليها مثل الجاهزة التي تباع في محلات الحلواني، وهذا ما سنعرضه معكم في مقالنا هذا.

يجب تجهيز بعض المكونات البسيطة لتحضير ألذ بسبوسة مرملة في البيت مثل الجاهزة، وهي كالآتي:

كوب واحد من السميد الخشن.

ملعقة كبيرة الحجم من البيكنج باودر.

2 ملعقة من السمنة ويمكن استبدالها بالزبدة.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

عدد بيضة واحدة.

كيس من الفانيليا.

للحشو: يمكن استخدام زبيب، سوداني، جوز هند، بندق أي نوع مفضل بالنسبة لكم.

لتحضير الشربات: كوب سكر + كوب ماء + نصف حبة من الليمون.

أولاً نجهز وعاء عميق وواسع ونضع به السميد والبيكنج باودر ونضيف لهم السكر، ثم نقوم بتحريكهم معاً بشكل جيد، وبعد ذلك نضيف لهذا الخلط البيضة والزبادي والفانيليا والحليب، ونقلب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات جيداً مع بعضها، ثم نقوم بإضافة السمنة أو الزبدة ونتأكد من تجانس المكونات معاً.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالسمنة، ونقوم بوضع نصف خليط البسبوسة، ثم نضع المكسرات، ونضع النصف الآخر، ونساويه، ثم ندخلها الفرن الساخن، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع مكونات في إناء على النار الهادئة، ونقلبهم بشكل جيد مع بعضهما البعض، ونتركهم حتى يغلي الخلط ويصبح قوامه ثقيل، نقوم برفعه من على النار ونتركه جانباً، وبعد أن تستوي البسبوسة نخرجها من الفرن ونقوم بصب الشربات عليها وهي ساخنة، وننتظر حتى تتشرب الشربات، وبعد أن تهدأ وتبرد قليلاً نقوم بتقطيعها بالطريقة المفضلة، وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم يمكن أن تقدم مع مشروب ساخن، وبالهنا والشفا.