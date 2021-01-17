أفضل طريقة لعمل القدوسية أو المخروطة بالعسل والمكسرات بالمنزل، القدوسية هي أكلة شعبية من التراث القديم تتكون من الدقيق والماء والملح وهي عبارة عن شرائح أشبه بالمعكرونة الاسباجتى يضاف إليها العسل والمكسرات لمنحها طغم مميز ورائع ويتم تسويتها على البخار.

طريقة عمل القدوسية أو المخروطة

القدوسية من الأكلات القديمة التي تقدم كانت تقدم فى التجمعات العائلية سواء فى مناسبات أو غيرها وتعتبر من الأكلات التراثية ويعود تاريخها إلى الزمن الجميل زمن الأجداد عندما كان يتجمع كل أفراد العائلة في منزل الجد الكبير ويتعاون الجميع فى إعدادها لعمل كميات كبيرة تكفى العائلة والجيران وكل الأحباب.

أربعة أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

رشه صغيرة من ملح الطعام.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السكر البودر.

عسل أسود.

نصف كوب من الزبيب.

مقادير عمل المخروطةطريقة تحضير القدوسية أو المخروطة بالمكسرات

يتم نخل كمية الدقيق المستخدمة فى وعاء واسع ويضاف إليها رشه صغيرة من الملح، ويتم عمل حفرة وسط كمية الدقيق ويضاف الماء الفاتر بالتدريج إلى أن تتماسك العجينة.

نستمر فى العجن إلى أن تتكون عجينة متماسكة يتم تقطيعها إلى كرات صغيرة متساوية، ثم يتم ترك كرات العجين لمدة ساعة تقريبا، وبعد مرور الساعة يتم فرد العجين جيدا بواسطة “النشابة” إلى شرائح عريضة ورفيعة مع مراعاة رش الدقيق أثناء فرد العجين منعا للالتصاق.

يتم لف شرائح العجين على شكل رول مع رش دقيق بين الشرائح حتى لا تلتصق مع بعضها البعض، ثم يتم تقطيع تلك الشرائح الملفوفة على شكل رول بواسطة سكين رفيع إلى شرائح طولية رفيعة.

يتم تجهيز وعاء به كمية كبيرة من الماء ويغلى على النار ويغطى بمصفاة محكمة فوقه منعا لتسرب البخار من الجوانب، ويتم فرش المصفاة بقطعة نظيفة من الشاش أو القماش الأبيض، ثم يتم فرد الشرائح المقطعة طوليا على شكل شرائط على القماش أو الشاش، ويتم وضع فوطة على الوعاء من فوق على شرائط المخروطة ويراعى التقليب من وقت لأخر حتى تمام النضج.

يتم تقديم القدوسية أو المخروطة فى أطباق ويضاف إليها الحليب والسكر البودر أو العسل مع ملعقة صغيرة زبده، ويتم رش الزبيب من فوق على الطبق وتقدم بالهناء والشفا.