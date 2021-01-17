الكرواسون بالشوكولاتة زى الجاهز بالظبط بأسهل وأنجح طريقة هش جدا والسر فمكون واحد فقط

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طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة الكرواسون بالشوكولاتة أكثر أنواع المعجنات اللذيذة والشهية والتي يحب أن يتناولها جميع أفراد الأسرة، فقومي بتحضير هذا النوع من المخبوزات حتى تجذبي أطفالك ما يمكن أن تقدميه من أطعمة وحلويات، واليوم سوف نأتيكم بأفضل طريقة يمكنكم استخدامها لتحضير الكرواسون بالشوكولاتة في السطور القادمة
.طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة
يعد من ألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها في كثير من المحلات والتي تجعلك تكونين مضطرة لشرائها، فقومي بتحضيرها بأسهل الطرق التي تكون كالتالي:مقادير تحضير الكرواسون بالشوكولاتة:
- 3 كوب دقيق.
- 1 بيضة واحدة.
- 2/1 كوب زبدة.
- 1 كوب سكر.
- ثلث أرباع كوب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ثلث كوب حليب.
- نصف كوب شوكولاتة سائلة.
- ربع كوب شوكولاتة مبشورة.
- بيضة.
- في وعاء قومي بوضع الماء والحليب والبيض واخفقيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم عليك بإضافة الخميرة والدقيق والزبدة المذابة وابدئي في العجن جيداً واخلطي المكونات مع بعضها ليصبح لديك قوام متماسك وطري.
- يضاف بعد ذلك الملح واعدني ثم غطي العجينة واتركيها حتى أن ترتاح وتتخمر لمدة ساعة.
- بعد مرور ساعة تجدين أن العجينة تضاعف حجمها قومي بتقطيعها لكرات متساوية الحجم، ثم ابدئي في فرد واحدة منهم باستخدام الشوبك حتى أن تصبح بشكل دائري وقطعيها لثماني مثلثات متساوية.
- ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة السائلة برأس المثلث العريض من الأعلى، ثم قومي بلف المثلث من جهة الحشو إلى رأس المثلث من جهة الحشو لرأس السفلي من المثلث المتواجد بمنتصف الدائرة مع تكرار العملية لكل المثلثات بالدائرة ثم يتم إعادة الخطوات السابقة مع باقي كرات العجين.
- يتم ترك قطع الكرواسون السهل اللذيذ بمكان دافئ لمدة ساعة حتى أن ترتاح وباستخدام الفرشاة ادهني قطع الكرواسون بالبيض ثم ادخليها إلى الفرن لتصبح ناضجة وذهبية اللون.
- ضعي قطع الكرواسون بالشوكولاتة بطبق التقديم ويرش عليها الشوكولاتة المبشورة.
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طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة الكرواسون بالشوكولاتة أكثر أنواع المعجنات اللذيذة والشهية والتي يحب أن يتناولها جميع أفراد الأسرة، فقومي بتحضير هذا النوع من المخبوزات حتى تجذبي أطفالك ما يمكن أن تقدميه من أطعمة وحلويات، واليوم سوف نأتيكم بأفضل طريقة يمكنكم استخدامها لتحضير الكرواسون بالشوكولاتة في السطور القادمة
.طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة
يعد من ألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها في كثير من المحلات والتي تجعلك تكونين مضطرة لشرائها، فقومي بتحضيرها بأسهل الطرق التي تكون كالتالي:مقادير تحضير الكرواسون بالشوكولاتة:
- 3 كوب دقيق.
- 1 بيضة واحدة.
- 2/1 كوب زبدة.
- 1 كوب سكر.
- ثلث أرباع كوب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ثلث كوب حليب.
- نصف كوب شوكولاتة سائلة.
- ربع كوب شوكولاتة مبشورة.
- بيضة.
- في وعاء قومي بوضع الماء والحليب والبيض واخفقيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم عليك بإضافة الخميرة والدقيق والزبدة المذابة وابدئي في العجن جيداً واخلطي المكونات مع بعضها ليصبح لديك قوام متماسك وطري.
- يضاف بعد ذلك الملح واعدني ثم غطي العجينة واتركيها حتى أن ترتاح وتتخمر لمدة ساعة.
- بعد مرور ساعة تجدين أن العجينة تضاعف حجمها قومي بتقطيعها لكرات متساوية الحجم، ثم ابدئي في فرد واحدة منهم باستخدام الشوبك حتى أن تصبح بشكل دائري وقطعيها لثماني مثلثات متساوية.
- ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من الشوكولاتة السائلة برأس المثلث العريض من الأعلى، ثم قومي بلف المثلث من جهة الحشو إلى رأس المثلث من جهة الحشو لرأس السفلي من المثلث المتواجد بمنتصف الدائرة مع تكرار العملية لكل المثلثات بالدائرة ثم يتم إعادة الخطوات السابقة مع باقي كرات العجين.
- يتم ترك قطع الكرواسون السهل اللذيذ بمكان دافئ لمدة ساعة حتى أن ترتاح وباستخدام الفرشاة ادهني قطع الكرواسون بالبيض ثم ادخليها إلى الفرن لتصبح ناضجة وذهبية اللون.
- ضعي قطع الكرواسون بالشوكولاتة بطبق التقديم ويرش عليها الشوكولاتة المبشورة.
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