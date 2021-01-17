الكرواسون بالشوكولاتة زى الجاهز بالظبط بأسهل وأنجح طريقة هش جدا والسر فمكون واحد فقط

طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة الكرواسون بالشوكولاتة أكثر أنواع المعجنات اللذيذة والشهية والتي يحب أن يتناولها جميع أفراد الأسرة، فقومي بتحضير هذا النوع من المخبوزات حتى تجذبي أطفالك ما يمكن أن تقدميه من أطعمة وحلويات، واليوم سوف نأتيكم بأفضل طريقة يمكنكم استخدامها لتحضير الكرواسون بالشوكولاتة في السطور القادمة

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طريقة تحضير الكرواسون بالشوكولاتة

يعد من ألذ المخبوزات التي يتم تحضيرها في كثير من المحلات والتي تجعلك تكونين مضطرة لشرائها، فقومي بتحضيرها بأسهل الطرق التي تكون كالتالي:

3 كوب دقيق.

1 بيضة واحدة.

2/1 كوب زبدة.

1 كوب سكر.

ثلث أرباع كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب حليب.

نصف كوب شوكولاتة سائلة.

ربع كوب شوكولاتة مبشورة.

بيضة.