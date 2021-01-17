خلطات سحرية لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات من أول استخدام

منع تساقط الشعر وتكثيفه، تحلم كل سيدة وفتاة بشهر طويل وكثيف يتمتع بجماله، لأن الشعر هو تاج المرأة يمنحها جاذبية ومظهر مميز، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في منع تساقط الشعر وتكثيفه، وتساعد في حل مشكله الفرغات التي تسبب الإحراج والضيق، فيجب البحث عن السبب في تساقط الشعر من خلال استشارة الطبيب، لأن في بعض الأحيان لا تفيد الوصفات الطبيعية فقط.

خلطات سحرية لمنع تساقط الشعر وتكثيفه وملئ الفراغات

وصفة حليب جوز الهند

المكونات

كوب من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بتوزيع حليب جوز الهند علي فروة الرأس، وتوزيعة بشكل جيد مستخدمة فرشاة صبغة الشعر، قومي بتغطية شعرك بمنشفة وتركة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو والبلسم، قومي بتكرار الوصفة مرة بالأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.

وصفة جبارة لمنع تساقط الشعر وتكثيفه

جذور العرق سوس

المكونات

ملعقة من جذور عرق السوس المطحون.

ملعقة من الزعفران.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

قومي بوضع العرق سوس والزعفران بكوب الحليب، وقومي بالخلط الجيد للمكونات، قومي بوضع الخليط على المناطق الفارغة بالشعر قبل النوم واتركيه لليوم التالي، ثم قومي بغسل الشعر جيداً، تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

منع تساقط الشعر وتكثيفه من أول استعمال

وصفة زيت إكليل الجبل

المكونات

زيت إكليل الجبل

زيت الجوجوبا أو الأرجان.

طريقة التحضير

قومي بخلط زيت إكليل الجبل مع زيت الجوجوبا أو الأرجان، قومي بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على فروة الرأس، وقومي بالتدليك لفروة الرأس، ثم قومي بغسل الشعر، عليك تكرار هذه الوصفة باستمرار للحصول على نتيجة فعالة.

وصفة مميزة للحصول على شعر كثيف ومنع التساقط وملئ الفراغات

وصفة الثوم والعسل

المكونات

ثمانية فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

قومي بأخذ كمية مناسبة من عصير الثوم ، وقومي بإضافه ملعقة من العسل، قومي بوضع المزيج على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر جيداً بالشامبو، قومي بتكرار الوصفة مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعياً حتي تحصلي على نتيجة فعالة.