نجرسكو الدجاج.. طريقة عمل مكرونة بالفراخ وصوص البشاميل اللذيذ خطوة بخطوة

نجرسكو الدجاج من الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص ولكن تعاني كثير من السيدات من عدم معرفتها الطريقة السليمة لتحضيرها ليصبح مذاقها كما في المطاعم، وهذا ما نقدمه لكم تابعونا، فهي وجبة إيطالية الأصل، تشبه كثيرا المكرونة بالبشاميل، إلا أنها تختلف في الإضافات فالمكرونة بالبشاميل التقليدية تكون باللحم المفروم، أما النجرسكو تكون باستخدام الدجاج والماشروم. المكونات والمقادير مكرونة قلم أو أي نوع حسب الرغبة حوالي نصف كيلو.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة كبيرة من البصل يتم تقطيعها إلى قطع كبيرة في الحجم.

جبنة شيدر مبشورة بمقدار نصف كوب كبير.

مقدار نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

زيتون اخضر أو أسود مقطع إلى شرائح الكمية حسب الرغبة.

جبن موزاريلا مبشور مقدار كوب كبير.

ملعقة فلفل أسود مطحون جيدًا.

عدد حبتان من ورق الغار.

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة.

مشروم مقطع إلى شرائح بمقدار كوب صغير.

ملعقة من الهيل.

مكونات صوص البشاميل هي:( نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول+ مقدار كوب كبير من اللبن + كوب من الكريمة ). طريقة تحضير نجرسكو الدجاج نقوم بسلق المكرونة وبعدها نخرجها من وعاء السلق ونقوم بتصفيتها. نحضر الدجاج في مقلاة ونقوم بتشويحه مع البصل و الفلفل والتوابل وحبة الغار والهيل. نضع الماء على الخليط حتى يتم تغطيته فقط وبعدها نقوم بتهدئة النار وتغطية المقلاة جيدًا لحين أن يستوي الدجاج. نخرج الدجاج من المرقة وبعدها يتم تقطيعه ومن ثم نسخدم مرقة الدجاج في تحضير صوص البشاميل. نقوم بوضع نصف كمية المكرونة في وعاء كبير وبعدها نضيف مقدار من صوص البشاميل ونضيف الحشو من الجبن والدجاج والزيتون ومن ثم نضيف باقي المكرونة ونضيف عليها باقي الصوص والجبن ونضعها في الفرن لمدة ربع ساعة. تصبح النجرسكو بالفراخ جاهزة. المكونات والمقاديرطريقة تحضير نجرسكو الدجاج الوسوم

نجرسكو الدجاج من الوجبات التي يفضلها العديد من الأشخاص ولكن تعاني كثير من السيدات من عدم معرفتها الطريقة السليمة لتحضيرها ليصبح مذاقها كما في المطاعم، وهذا ما نقدمه لكم تابعونا، فهي وجبة إيطالية الأصل، تشبه كثيرا المكرونة بالبشاميل، إلا أنها تختلف في الإضافات فالمكرونة بالبشاميل التقليدية تكون باللحم المفروم، أما النجرسكو تكون باستخدام الدجاج والماشروم. المكونات والمقادير مكرونة قلم أو أي نوع حسب الرغبة حوالي نصف كيلو.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة كبيرة من البصل يتم تقطيعها إلى قطع كبيرة في الحجم.

جبنة شيدر مبشورة بمقدار نصف كوب كبير.

مقدار نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

زيتون اخضر أو أسود مقطع إلى شرائح الكمية حسب الرغبة.

جبن موزاريلا مبشور مقدار كوب كبير.

ملعقة فلفل أسود مطحون جيدًا.

عدد حبتان من ورق الغار.

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلي يتم تقطيعها إلى مربعات صغيرة.

مشروم مقطع إلى شرائح بمقدار كوب صغير.

ملعقة من الهيل.

مكونات صوص البشاميل هي:( نصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول+ مقدار كوب كبير من اللبن + كوب من الكريمة ). طريقة تحضير نجرسكو الدجاج نقوم بسلق المكرونة وبعدها نخرجها من وعاء السلق ونقوم بتصفيتها. نحضر الدجاج في مقلاة ونقوم بتشويحه مع البصل و الفلفل والتوابل وحبة الغار والهيل. نضع الماء على الخليط حتى يتم تغطيته فقط وبعدها نقوم بتهدئة النار وتغطية المقلاة جيدًا لحين أن يستوي الدجاج. نخرج الدجاج من المرقة وبعدها يتم تقطيعه ومن ثم نسخدم مرقة الدجاج في تحضير صوص البشاميل. نقوم بوضع نصف كمية المكرونة في وعاء كبير وبعدها نضيف مقدار من صوص البشاميل ونضيف الحشو من الجبن والدجاج والزيتون ومن ثم نضيف باقي المكرونة ونضيف عليها باقي الصوص والجبن ونضعها في الفرن لمدة ربع ساعة. تصبح النجرسكو بالفراخ جاهزة. المكونات والمقاديرطريقة تحضير نجرسكو الدجاج

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