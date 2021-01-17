طريقة تحضير الكريب الحلو بالفراولة والعسل بدون بيض

يعد الكريب نوع من أنواع المعجنات التي تشبه الفطائر الرفيفة ويوجد نوعان من الكريب منها الحلو والحادق ومن اجملها الكريب الحلو المحشي بالفواكه مثل الفراولة والمانجو والشوكولاته والعسل ويرجع اصل الكريب الى المطبخ الفرنسي ثم انتشر الى مطابخ العالم حيث صارمن اهم المأكولات واصبح له شهرة عالمية في محلات الحلويات أو المطاعم أو المنازل لأنه يتميز بمميزات عديدة منها يمكن تقديمه كنوع من المقبلات أو أي كنوع من الحلويات الخفيفة اللذيذة كما يمكن حشوالكريب الحادق بعدة حشوات وطرق متعددة مثل حشو الدجاج أو حشو اللحم أو الخضار وغيرها سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة عمل الكريب الحلو بالفراولة والعسل والذي يمكن تقديمه في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد أو على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء بجانب فنجان القهوة كوجبة خفيفة على المعدة ابقوا معنا. طريقة تحضير الكريب بالفراولة والعسل ومكوناته طريقة تحضير الكريب بالفراولة والعسل ومكوناته المكونات: نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقتين كبيرتين الزبدة السايحة.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

اربع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الفراولة المقطعة قطع صغيرة.

اربع ملاعق كبيرة من العسل. طريقة التحضير أولا احضري وعاء وضعي فيه كل المكونات الجافة من الطحين والفانيليا والسكر مضافا آليها الملح ثم نخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها. ثم تضاف نصف كمية الحليب الى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط ثم تضاف الزبدة السايحة مع التقليب الجيد. ثم نضيف نصف كمية الحليب المتبقية على الخليط مع الاستمرار في الخلط الجيد حتى نحصل على عجينة سائلة خالية من التكتلات. نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة الحرارة. ثم يضاف الى المقلاة قليل من الزيت ثم يترك حتى يسخن الزيت. ثم نضع فنجان من عجينة الكريب داخل المقلاة قومي بتوزيعها في المقلاة جيدا حتى تملا السطح كله. يترك الكريب في المقلاة حتى ينضج ويحمر لونه من اسفل. ثم نقلب الكريب حتى يحمر لونه من اعلي ثم يرفع من على النار ونضعه في طبق التقديم. قومي بعمل باقي العجين بنفس الطريقة الى أن تنتهى من باقي كمية العجين ثم ضعي الكريب واسكبي عليه القليل من العسل وزينيها بالفراولة ويقدم بصحة وعافية. طريقة التحضير الوسوم

يعد الكريب نوع من أنواع المعجنات التي تشبه الفطائر الرفيفة ويوجد نوعان من الكريب منها الحلو والحادق ومن اجملها الكريب الحلو المحشي بالفواكه مثل الفراولة والمانجو والشوكولاته والعسل ويرجع اصل الكريب الى المطبخ الفرنسي ثم انتشر الى مطابخ العالم حيث صارمن اهم المأكولات واصبح له شهرة عالمية في محلات الحلويات أو المطاعم أو المنازل لأنه يتميز بمميزات عديدة منها يمكن تقديمه كنوع من المقبلات أو أي كنوع من الحلويات الخفيفة اللذيذة كما يمكن حشوالكريب الحادق بعدة حشوات وطرق متعددة مثل حشو الدجاج أو حشو اللحم أو الخضار وغيرها سوف نتناول في مقالنا هذا طريقة عمل الكريب الحلو بالفراولة والعسل والذي يمكن تقديمه في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد أو على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء بجانب فنجان القهوة كوجبة خفيفة على المعدة ابقوا معنا. طريقة تحضير الكريب بالفراولة والعسل ومكوناته طريقة تحضير الكريب بالفراولة والعسل ومكوناته المكونات: نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

ملعقتين كبيرتين الزبدة السايحة.

نصف كوب من الحليب السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

اربع ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الفراولة المقطعة قطع صغيرة.

اربع ملاعق كبيرة من العسل. طريقة التحضير أولا احضري وعاء وضعي فيه كل المكونات الجافة من الطحين والفانيليا والسكر مضافا آليها الملح ثم نخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها. ثم تضاف نصف كمية الحليب الى الخليط السابق مع الاستمرار في الخلط ثم تضاف الزبدة السايحة مع التقليب الجيد. ثم نضيف نصف كمية الحليب المتبقية على الخليط مع الاستمرار في الخلط الجيد حتى نحصل على عجينة سائلة خالية من التكتلات. نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة الحرارة. ثم يضاف الى المقلاة قليل من الزيت ثم يترك حتى يسخن الزيت. ثم نضع فنجان من عجينة الكريب داخل المقلاة قومي بتوزيعها في المقلاة جيدا حتى تملا السطح كله. يترك الكريب في المقلاة حتى ينضج ويحمر لونه من اسفل. ثم نقلب الكريب حتى يحمر لونه من اعلي ثم يرفع من على النار ونضعه في طبق التقديم. قومي بعمل باقي العجين بنفس الطريقة الى أن تنتهى من باقي كمية العجين ثم ضعي الكريب واسكبي عليه القليل من العسل وزينيها بالفراولة ويقدم بصحة وعافية. طريقة التحضير

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