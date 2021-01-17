لكل العرايس وصفة رهيبة لنمو وتكثيف وتطويل الشعر في شهر واحد

معجزة تطويل الشعر تأتي من بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدنا على حل العديد من مشاكل البشرة كما أنها تمنحنا ايضا التلقائية، والاشراق، لذلك يا عزيزتي لابد من اتباع الوصفات الطبيعية لأنها تمنحك شعر طويل انسيابي ناعم وخالى من أى تجاعيد أو تقصف كما انها بالإضافة إلى ذلك لا يوجد لديها أى أضرار على الشعر إذا قمنا باستخدامها يومياً.

أفضل وصفة يمكن أن نقوم باستخدامها بشكل طبيعي هي وصفة الثوم وزيت جوز الهند، لان لديهم العديد من الفوائد الغنية بالبروتينات، والمعادن كما أنهم مكوناتها لها الجاذبية الكبيرة في تطويل الشعر، ولديها القوة خارقة وعجيبة في الحصول على شعر طويل بوقت مثالي لذلك أنك عزيزتي لا تعلمي مدى أهمية الشعر الطويل التي سوف تحصلين عليه في وقت قياسي إذا قمتى باستخدام هذه الوصفة الفعالة من أهم مميزات الوصفة:-

يمكنك عزيزتي أن تقومي باستخدام هذه الوصفة لكي تحصلي على شعر كثيف وطويل غني بالعديد من المعادن.

الثوم المعروف عنه أنه يعمل على تطويل الشعر بشكل ملحوظ.

كما أنه يقضي على التقصف وتساقط في أسرع وقت.

يعالج الثوم وزيت جوز الهند التقصف فوم عنده اضافتهم سوف تجعلين شعرك الافضل على الاطلاق.

خمس فصوص من الثوم و يفضل أن يكون طازج.

ملعقة زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون النقي.