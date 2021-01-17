سلالة كورونا الجديدة أعراض أشد وتصيب الشباب أكثر!

بعد مرور عام أو أكثر على بداية انتشار مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، كان العالم قد بدأ يعرف اكثر عن المرض من حيث أعراضه وطرق انتقاله والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وحتى أنه تم التوصل إلى اللقاح وتم توزيعه على معظم دول العالم، إلا أن سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بعض الدول الأوربية وبدأت بالانتشار لدول أخرى، فقلبت الموازين، وإليكم التفاصيل:

سلالة كورونا الجديدة:

كشفت مصادر طبية في بريطانيا عن طبيعة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من حيث أعمار المرضى وشدة الحالات.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن المصابين بكوفيد-19 في الموجة الثانية لتفشي الوباء، كانوا أصغر سنا مقارنة بمن أصيبوا في الموجة الأولى، هذا إلى جانب معاناتهم على نحو أكبر.

أعراض كورونا الجديدة:

روى ديفيد باروت، البالغ من العمر 19 عاما، والذي زوّد بالأوكسجين بعد إلحاق فيروس كورونا المستجد الأذى برئتيه، جانبا من معاناته مع المرض، حيث قال: "تطورت الأعراض لديّ بسرعة كبيرة حتى وجدت نفسي بحاجة ماسّة للأوكسجين، وغير قادر على بذل أي مجهود".

وأضاف: "أخشى من أن يؤثر المرض عليّ في المستقبل، فإن حدوث أي تلف في رئتيّ سيكون له تأثير سلبي طيلة حياتي، وقد أكون غير قادر على القيام بالكثير من الأشياء".

ووفق الدكتور جون دي فوس الذي يعمل في وحدة كورونا بمستشفى "رويال سوري كاونتي"، فإن الموجة الثانية للوباء تميزت بإصابة أعداد كبيرة من الشبان على شاكلة ديفيد.

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