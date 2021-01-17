فوائد فاكهة الأساي الصحية تكمن في احتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات المتنوعة التي تجعل منها فاكهة صحية بامتياز، وتعد الأساي أحد أنواع الفواكه الاستوائية، والتي كثر استخدامها مؤخرًا في المثلجات، أو العصائر، أو يتم تناولها على شكل مكملات غذائية.

فوائد فاكهة الأساي الصحية:

أكد موقع "ويب طب" أن فاكهة الأساي فاكهة صحية لها فوائد عدة على الصحة ككل، وفوائدها المتنوعة والمهمة نتعرف عليها في التالي:

فاكهة الأساي من أهم الفواكه التي ترفع مناعة الجسم.

العناصر الغذائية والأحماض الأمينية وفيتامين أ في فاكهة الأساي تعمل على تعزيز الصحة العقلية وتعمل على تحسين الذاكرة وتحسن تدفق الدم للدماغ.

مضادات الالتهاب في فاكهة الأساي تقي من مرض باركنسون ومرض ألزهايمر.

محتواها الغني بمضادات الأكسدة والألياف يساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

تناول فاكهة الأساي يساهم في تقليل الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد في الجسم.

المعادن في فاكهة الأساي تساهم في تقليل مستوى سكر الدم، و بالتالي فهي مفيدة لمرضى السكري.

مضادات الأكسدة المتوفرة في فاكهة الأساي تقاوم الجذور الحرة وبالتالي تعمل على الوقاية من مرض السرطان.

تحتوي الأساي على الكالسيوم وعدد من المعادن التي تساهم في المحافظة على صحة المفاصل والعظام.

تناول فاكهة الأساي الغنية بالمضادات المتنوعة يعد طريقة طبيعية لتنقية الجسم من السموم.

وفرة الفيتامينات والمعادن في فاكهة الأساي يعزز الحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

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