وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم بالكامل رائحة مميزة تدوم أيام 

وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم المنطقة الحساسة، او بالاخص منطقة الإبطين، هي من أكثر الأماكن التي تسبب ازعاج لدى جميع الفتيات والسيدات، ويبحثون بشكل مستمر على طريقة لتغير لون الجلد الداكن إلى لون فاتح، ولكن ليس يكون لديهم الخبرة الكافية لتطبيق بعض الوصفات الطبيعية لذلك يمكننا اليوم أن نتحدث عن الخلطات والوصفات الطبيعية التي سوف نقوم بتطبيقها على البشرة، والتي تتميز بأنها امنة جدا لا تسبب أي أضرار بل تعمل على تفتيح المناطق الداكنة، بكل امان و بطريقه اسرع.وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم بالكامل
البطاطا لتفتيح الإبطين والتخلص من المناطق الداكنة:
يمكننا أن نستطيع بالتخلص من كافة المناطق الداكنة الموجودة بالجسم إذا كانت منطقة البكيني، وتحت الابطين باستخدام البطاطا فهي فعالة وقويه في تفتيح البشرة و نقائها والطريقه تكون كالتالي:-المكونات:-
- 2 ملعقة من البطاطا المهروسة.
- ملعقة عصير ليمون
- نضع البطاطا المهروسة على عصير الليمون ونقوم بتقليب جيدا.
- نبدا بوضع هذا الماسك على البشرة وبالأخص في المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.
- نتركها ثلاث دقائق.
- نبدأ في غسل البشرة بشكل جيد لكي نتخلص من بقايا الماسك.
- تكرر هذه الوصفة مرة كل يوم حتى الأنتهاء من المناطق الداكنة فى الجسم
من المعروف عن الخيار إن قوي في تفتيح البشرة، وتنعيم المناطق الداكنة الموجودة بالجسم وبالاخص فهو مفيد جدا لمنطقة الإبطين كما أن هذه الوصفة سوف تقضي تماما عن البشرة الداكنة التي تؤثر على نفسيتك وهذا سوف تجدى بشرة ناعمة وبيضاءالمكونات:-
- عصير خيار.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- يمكن أن نقوم بوضع اناء، ونضيف في الزبادي والخيار.
- ونقوم بوضع عصير الليمون لابد من دمج المكونات جيدا حتى لا يحدث أى تكتلات.
- نضع هذا الماسك في المناطق الداكنة.
- ويمكن أيضا أن نقوم باستخدام لتفتيح البشرة.
- ويترك هذا الماسك ما بين فترة 10 دقائق إلى 20 دقيقة.
- سوف نقوم بغسل البشرة جيدا ونحصل على بشرة فاتحة بيضاء وناعمة في نفس الوقت وسوف تلاحظ النتيجه بطريقه مباشرة.
- يمكنك تكرار هذه الوصفة الاستمتاع اكثر من بياض البشرة ونقائها.
الوسوم
وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم المنطقة الحساسة، او بالاخص منطقة الإبطين، هي من أكثر الأماكن التي تسبب ازعاج لدى جميع الفتيات والسيدات، ويبحثون بشكل مستمر على طريقة لتغير لون الجلد الداكن إلى لون فاتح، ولكن ليس يكون لديهم الخبرة الكافية لتطبيق بعض الوصفات الطبيعية لذلك يمكننا اليوم أن نتحدث عن الخلطات والوصفات الطبيعية التي سوف نقوم بتطبيقها على البشرة، والتي تتميز بأنها امنة جدا لا تسبب أي أضرار بل تعمل على تفتيح المناطق الداكنة، بكل امان و بطريقه اسرع.وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم بالكامل
البطاطا لتفتيح الإبطين والتخلص من المناطق الداكنة:
يمكننا أن نستطيع بالتخلص من كافة المناطق الداكنة الموجودة بالجسم إذا كانت منطقة البكيني، وتحت الابطين باستخدام البطاطا فهي فعالة وقويه في تفتيح البشرة و نقائها والطريقه تكون كالتالي:-المكونات:-
- 2 ملعقة من البطاطا المهروسة.
- ملعقة عصير ليمون
- نضع البطاطا المهروسة على عصير الليمون ونقوم بتقليب جيدا.
- نبدا بوضع هذا الماسك على البشرة وبالأخص في المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.
- نتركها ثلاث دقائق.
- نبدأ في غسل البشرة بشكل جيد لكي نتخلص من بقايا الماسك.
- تكرر هذه الوصفة مرة كل يوم حتى الأنتهاء من المناطق الداكنة فى الجسم
من المعروف عن الخيار إن قوي في تفتيح البشرة، وتنعيم المناطق الداكنة الموجودة بالجسم وبالاخص فهو مفيد جدا لمنطقة الإبطين كما أن هذه الوصفة سوف تقضي تماما عن البشرة الداكنة التي تؤثر على نفسيتك وهذا سوف تجدى بشرة ناعمة وبيضاءالمكونات:-
- عصير خيار.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- يمكن أن نقوم بوضع اناء، ونضيف في الزبادي والخيار.
- ونقوم بوضع عصير الليمون لابد من دمج المكونات جيدا حتى لا يحدث أى تكتلات.
- نضع هذا الماسك في المناطق الداكنة.
- ويمكن أيضا أن نقوم باستخدام لتفتيح البشرة.
- ويترك هذا الماسك ما بين فترة 10 دقائق إلى 20 دقيقة.
- سوف نقوم بغسل البشرة جيدا ونحصل على بشرة فاتحة بيضاء وناعمة في نفس الوقت وسوف تلاحظ النتيجه بطريقه مباشرة.
- يمكنك تكرار هذه الوصفة الاستمتاع اكثر من بياض البشرة ونقائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم بالكامل رائحة مميزة تدوم أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.