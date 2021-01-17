وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم بالكامل رائحة مميزة تدوم أيام 

وصفة العروسة لتبييض وتفتيح وتعطيرالجسم المنطقة الحساسة، او بالاخص منطقة الإبطين، هي من أكثر الأماكن التي تسبب ازعاج لدى جميع الفتيات والسيدات، ويبحثون بشكل مستمر على طريقة لتغير لون الجلد الداكن إلى لون فاتح، ولكن ليس يكون لديهم الخبرة الكافية لتطبيق بعض الوصفات الطبيعية لذلك يمكننا اليوم أن نتحدث عن الخلطات والوصفات الطبيعية التي سوف نقوم بتطبيقها على البشرة، والتي تتميز بأنها امنة جدا لا تسبب أي أضرار بل تعمل على تفتيح المناطق الداكنة، بكل امان و بطريقه اسرع.

البطاطا لتفتيح الإبطين والتخلص من المناطق الداكنة:

يمكننا أن نستطيع بالتخلص من كافة المناطق الداكنة الموجودة بالجسم إذا كانت منطقة البكيني، وتحت الابطين باستخدام البطاطا فهي فعالة وقويه في تفتيح البشرة و نقائها والطريقه تكون كالتالي:-

2 ملعقة من البطاطا المهروسة.

ملعقة عصير ليمون

نضع البطاطا المهروسة على عصير الليمون ونقوم بتقليب جيدا.

نبدا بوضع هذا الماسك على البشرة وبالأخص في المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.

نتركها ثلاث دقائق.

نبدأ في غسل البشرة بشكل جيد لكي نتخلص من بقايا الماسك.

تكرر هذه الوصفة مرة كل يوم حتى الأنتهاء من المناطق الداكنة فى الجسم

من المعروف عن الخيار إن قوي في تفتيح البشرة، وتنعيم المناطق الداكنة الموجودة بالجسم وبالاخص فهو مفيد جدا لمنطقة الإبطين كما أن هذه الوصفة سوف تقضي تماما عن البشرة الداكنة التي تؤثر على نفسيتك وهذا سوف تجدى بشرة ناعمة وبيضاء

عصير خيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من عصير الليمون.