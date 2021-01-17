كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم جربيها بنفسك

كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم لا يوجد شخص واحد غير محب لتناول الأطعمة اللذيذة التي تتم بكل سهولة من خلال مزج اللحم مع مكونات بسيطة للحصول على طعم مميز وذات رائحة شهية فضلاً عن طعمها الشهي التي تنفرد به، كما أنها من الأطعمة المتداولة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية وبالأخص مصر وسوريا، ولها الكثير من طرق التحضير فكل شخص وكل دولة تبتكر بها كما تحب، ولكن في النهاية تأتي بطعم مميز، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل. كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم نستعرض عليكم الآن أسرار وخطوات عمل كفتة الحاتي الشهية لكي تقومي بها بنفسك في المنزل: المكونات: نصف كليو من اللحم الضأن المفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة من الدهن أو السمن كما تفضلين.

ملعقتين من الخل.

حبة من الطماطم.

بهارات مشكلة.

زعتر.

3 ملاعق من البقسماط.

مكعبات فحم. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من اللحم المفروم مع كمية الخل وكذلك البقسماط نقوم بتتبيل اللحم بالبهارات والزعتر والملح ونخلطها سوياً باليد بشكل جيد حتى التأكد من تجانس المكونات معاً. نضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 15 دقيقة، ومن ثم نقوم بإضافة ماء البصل المفروم والطماطم لبل ليد ونقوم بتشكيل الكفتة على أن نكون أصابع بطول وحجم مناسب حسب رغبتك. نقوم برص الكفتة بالأسياخ المعدنية، ومن ثم نقوم بوضعها على الشواية أو نقوم برصها بداخل صينية مدهونة بالسمن وتوضع بالفرن وتقليبها من حين لآخر للوصول لدرجة التسوية المطلوبة. في هذه الأثناء نقوم بإشعال قطعة من الفحم على النار حتى أن تصبح جمر، ونقوم بوضعها في صينية الكفتة بعد خروجها من الفرن تلف بورق الفويل وتوضع بداخلها قطعة الفحم حتى تأخذ اللحم رائحة الفحم الشهية وترص بطبق مزين بالجرجير وبألف هنا وشفا. الوسوم

كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم لا يوجد شخص واحد غير محب لتناول الأطعمة اللذيذة التي تتم بكل سهولة من خلال مزج اللحم مع مكونات بسيطة للحصول على طعم مميز وذات رائحة شهية فضلاً عن طعمها الشهي التي تنفرد به، كما أنها من الأطعمة المتداولة بشكل كبير في الكثير من الدول العربية وبالأخص مصر وسوريا، ولها الكثير من طرق التحضير فكل شخص وكل دولة تبتكر بها كما تحب، ولكن في النهاية تأتي بطعم مميز، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل. كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم كفتة الحاتي الاصلية بكل أسرارها مثل أشهر المطاعم نستعرض عليكم الآن أسرار وخطوات عمل كفتة الحاتي الشهية لكي تقومي بها بنفسك في المنزل: المكونات: نصف كليو من اللحم الضأن المفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة من الدهن أو السمن كما تفضلين.

ملعقتين من الخل.

حبة من الطماطم.

بهارات مشكلة.

زعتر.

3 ملاعق من البقسماط.

مكعبات فحم. طريقة التحضير: في إناء عميق نقوم بمزج كلاً من اللحم المفروم مع كمية الخل وكذلك البقسماط نقوم بتتبيل اللحم بالبهارات والزعتر والملح ونخلطها سوياً باليد بشكل جيد حتى التأكد من تجانس المكونات معاً. نضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك لمدة 15 دقيقة، ومن ثم نقوم بإضافة ماء البصل المفروم والطماطم لبل ليد ونقوم بتشكيل الكفتة على أن نكون أصابع بطول وحجم مناسب حسب رغبتك. نقوم برص الكفتة بالأسياخ المعدنية، ومن ثم نقوم بوضعها على الشواية أو نقوم برصها بداخل صينية مدهونة بالسمن وتوضع بالفرن وتقليبها من حين لآخر للوصول لدرجة التسوية المطلوبة. في هذه الأثناء نقوم بإشعال قطعة من الفحم على النار حتى أن تصبح جمر، ونقوم بوضعها في صينية الكفتة بعد خروجها من الفرن تلف بورق الفويل وتوضع بداخلها قطعة الفحم حتى تأخذ اللحم رائحة الفحم الشهية وترص بطبق مزين بالجرجير وبألف هنا وشفا.

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