تحضير المكرونة بالخضار والدجاج بطريقة سهلة والحصول على نكهة لا تنسى

طبق المكرونة بالخضار والدجاج، من ألذ الأطباق والأطعمة التي يفضلها الكثيرين، خاصة عشاق الاكلات الشهية وتفضل تلك الأكلات تكون معها الخضروات الصحي والدجاج الغني بالبروتين، وبسبب صحية تلك الأطعمة تفضل الأمهات أن تجهزها للكبار والصغار على حد سواء، ولذلك سنعرض لكم طريقة تحضير المكرونة بالفراخ والخضار.

مكونات المكرونة بالخضار والدجاج

لتحضير أكلة المكرونة بالفراخ والخضار، يجب تجهيز تلك المكونات أولا، من أجل الحصول على أفضل مذاق وطعم، وغالبا ما تكون تلك الوجبة هي للغذاء فقط بسبب أنها دسمة وغنية بالبروتين والنشويات، ولذلك يجب إتباع الأتي :

إحضار كيس من المكرونة ويكون في حجم الكيلو .

تجهيز حبة من البصل تكون مفرومة جيدا ومبشورة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس بشكل جيد.

تحضير ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، لأهميته فيه إعداد الوجبة.

يتم تقطيع عدد 1 صدر دجاج إلى قطع على شكل مكعبات صغيرة.

يتم تحضير بعضا من ورق الغار وأعواد القرفة من أجل النكهة.

قليل من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود لإضافة المذاق الرائع.

عدد 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو ما يعرف بالصلصلة.

حبة كبيرة من الفلفل الرومي المقطع إلى مكعبات صغيرة.

نصف ليمونة مقطعة إلى قطع صغيرة جدا.

عدد 2 جزرة يكونا مبشورتان بشكل جيد.

وبذلك تم تجهيز المكونات الرائعة لإحضار طبق مكرونة بالدجاج والخضار، ويتبقي فقط طريقة إعداد الوجبة المغذية وذلك من خلال إحضار وعاء فارغ يوضع به الزيت مع إضافة البصل والثوم، باستمرار التقليب على النار الهادئة، ويلي تلك الخطوة إضافة صدر الفراخ الذي تم تقطيعه ووضعه في الوعاء والتقليب لمدة 3 دقائق حتى تتشرب قطع الدجاج الصغيرة للمكونات الموجودة بالوعاء سواء البصل أو الثوم، ولإضافة النكهة يتم إضافة القليل من ورق الفار والقرفة والملح والفلفل الأسود، بالإضافة إلى البهارات التي تم تحضيرها في الوعاء، والتقليب بشكل مستمر، ثم نأتي إلى الصلصلة أو المعروفة بمعجون الطماطم ونضيفه على الوعاء ونستمر بالتقليب لمدة دقيقة حتى تذوب المكونات جميعها سويا بشكل جيد.

ويتبقي خطوة أخرى وهي إحضار الفلفل الرومي الذي تم تقطيعه إلى مكعبات صغيرة ومعه الليمون والجزر المبشور ووضعهم جميعا في الوعاء ونقوم بالتحريك والتقليب بشكل جيد، وبعد ترك المكونات تطبخ على نار هادئة يتم إحضار المكون الاساسي للطبق وهي المكرونة ووضعها في الوعاء، وتترك حتى تنضج على النار في مدة تقدر بحوالي ربع ساعة، وفي أخر خطوة وهي تقديم طبق المكرونة بالخضار والدجاج مع وضع قليل من قطع الطماطم من أجل التزيين وبالهناء والشفاء.