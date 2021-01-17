البطاطس المقلية المقرمشة وسر الخلطة الخرافية بطريقة جديدة والطعم

البطاطس المقلية المقرمشة بإمكانك القيام ل طبق البطاطس المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل مثلما تتواجد في المطاعم المميز مثل كنتاكي وماكدولز، كما أنها من الأطباق الرئيسية التي يتم تقديمها مع الخبز أو الأرز والمكرونة أو الأسماك والدجاج واللحوم وغيرها من الأطعمة، كما أنها يتم يتناولها بمفردها دون أي إضافات، ونحن نعلم مدى حب الكبار والصغار لها ويطلبونها من الأمهات بشكل دائم، ولكن نجد الكثير من السيدات لن يتمكنوا من القيام بها بالطريقة الصحيحة، ونحن اليوم نقدم لكم ألذ وأشهى الأطباق للبطاطس المقرمشة مثل أشهر المطاعم تعرفي عليها الآن. البطاطس المقلية المقرمشة تعرفي معنا على خطوات عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم والحصول على طعم رائع:

المكونات: ثلاث ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة من الببريكا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من كلاً من “الدقيق، الكركم، الكزبرة الجافة، الملح، بيكنج بودر”.

الصوص:

ربع كوب من الكاتشب.

4/3 كوب من المايونيز.

زيت نباتي.

ملعقة من الخردل.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بعسيل حبات البطاطس بشكل جيد ومن ثم نقوم بتقطيعها لأصابع رفيعة أو حسب الرغبة. نقوم بوضع خليط الدقيق والببريكا والفلفل الأسود ونضعها فوق أصابع البطاطس وتنقع بالماء وتقلب حتى أن تغطي البطاطس من كافة الاتجاهات حتى يلتصق العجين بالبطاطس. نضع زيت غزير في المقلاة عميقة ويترك على درجة حرارة متوسطة حتى أن يسخن، ونقوم بقلي أصابع البطاطس حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وتوضع على مناديل المطبخ حتى تصفى من الزيت. نقوم بمزج مكونات الصوص معاً حتى تمام التجانس حتى أن نحصل على صوص ذات قوام كريمي، نقوم بتقديم البطاطس المقرمشة مع الصوص ونغمس بها الأصابع وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

البطاطس المقلية المقرمشة بإمكانك القيام ل طبق البطاطس المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل مثلما تتواجد في المطاعم المميز مثل كنتاكي وماكدولز، كما أنها من الأطباق الرئيسية التي يتم تقديمها مع الخبز أو الأرز والمكرونة أو الأسماك والدجاج واللحوم وغيرها من الأطعمة، كما أنها يتم يتناولها بمفردها دون أي إضافات، ونحن نعلم مدى حب الكبار والصغار لها ويطلبونها من الأمهات بشكل دائم، ولكن نجد الكثير من السيدات لن يتمكنوا من القيام بها بالطريقة الصحيحة، ونحن اليوم نقدم لكم ألذ وأشهى الأطباق للبطاطس المقرمشة مثل أشهر المطاعم تعرفي عليها الآن. البطاطس المقلية المقرمشة تعرفي معنا على خطوات عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم والحصول على طعم رائع:

المكونات: ثلاث ثمرات من البطاطس متوسطة الحجم.

كوب واحد من الدقيق.

ملعقة من الببريكا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من كلاً من “الدقيق، الكركم، الكزبرة الجافة، الملح، بيكنج بودر”.

الصوص:

ربع كوب من الكاتشب.

4/3 كوب من المايونيز.

زيت نباتي.

ملعقة من الخردل.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الثوم البودرة.

نصف ملعقة ملح. طريقة التحضير: نبدأ بعسيل حبات البطاطس بشكل جيد ومن ثم نقوم بتقطيعها لأصابع رفيعة أو حسب الرغبة. نقوم بوضع خليط الدقيق والببريكا والفلفل الأسود ونضعها فوق أصابع البطاطس وتنقع بالماء وتقلب حتى أن تغطي البطاطس من كافة الاتجاهات حتى يلتصق العجين بالبطاطس. نضع زيت غزير في المقلاة عميقة ويترك على درجة حرارة متوسطة حتى أن يسخن، ونقوم بقلي أصابع البطاطس حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وتوضع على مناديل المطبخ حتى تصفى من الزيت. نقوم بمزج مكونات الصوص معاً حتى تمام التجانس حتى أن نحصل على صوص ذات قوام كريمي، نقوم بتقديم البطاطس المقرمشة مع الصوص ونغمس بها الأصابع وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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