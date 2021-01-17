ألذ تشيز كيك في العالم سهل وسريع بالطريقه الاصليه باحلى صوص واحلى طعم

طريقة تحضير التشيز كيك التشيز كيك من ألذ الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة، حيث أنها من الحلوى التي يحب تناولها الأطفال والكبار كثيراً ويرغبون للتجول خارج البيت لتناول هذا النوع من الحلوى متعدد النكهات، ولكن في ظل الظروف الذي نمر بها جميعاً يكون على الأمهات صعوبة كبيرة في السماح لأطفالها بالخروج خوفاً عليهم من أن يصيبهم أذى، كما أن تناولها بالخارج يكون مكلف بعض الشيء فمن الآن يمكن أن تقومين بتحضير التشيز كيك في المنزل مثل المحلات تماماً، فقط تابعي هذا الموضوع الشيق.

قومي سيدتي بتحضيرالتشيزكيك وأشهى وألذ أنواع الحلويات التي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات المجودة بالفعل في مطبخك، وهذا سوف يساعدك على تحضير أحلى تشيز كيك لأولادك في البيت كما يلي:

2/1 كوب سكر أبيض.

8 كوب دقيق.

2 صفار بيضة.

كوب وثلاث أرباع كوب سكر أبيض.

5 بيضات.

5 كوب جبن كريمي.

5 كوب فتات بسكويت.

4/1 كوب كريمة خفق ثقيل.