ألذ تشيز كيك في العالم سهل وسريع بالطريقه الاصليه باحلى صوص واحلى طعم

طريقة تحضير التشيز كيك التشيز كيك من ألذ الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة، حيث أنها من الحلوى التي يحب تناولها الأطفال والكبار كثيراً ويرغبون للتجول خارج البيت لتناول هذا النوع من الحلوى متعدد النكهات، ولكن في ظل الظروف الذي نمر بها جميعاً يكون على الأمهات صعوبة كبيرة في السماح لأطفالها بالخروج خوفاً عليهم من أن يصيبهم أذى، كما أن تناولها بالخارج يكون مكلف بعض الشيء فمن الآن يمكن أن تقومين بتحضير التشيز كيك في المنزل مثل المحلات تماماً، فقط تابعي هذا الموضوع الشيق.طريقة تحضير التشيز كيك
قومي سيدتي بتحضيرالتشيزكيك وأشهى وألذ أنواع الحلويات التي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات المجودة بالفعل في مطبخك، وهذا سوف يساعدك على تحضير أحلى تشيز كيك لأولادك في البيت كما يلي:مقادير عمل تشيز كيك:
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 8 كوب دقيق.
- 2 صفار بيضة.
- كوب وثلاث أرباع كوب سكر أبيض.
- 5 بيضات.
- 5 كوب جبن كريمي.
- 5 كوب فتات بسكويت.
- 4/1 كوب كريمة خفق ثقيل.
- قومي بخلط فتات البسكويت والسكر الأبيض والزبدة المذابة واخلطي جيداً ومن ثم يتم وضع الخليط في الصينية.
- ثم يتم وضع الجبنة الكريمة والبيض وصفار البيض بوعاء الخلاط الكهربائي واخلطيهم معاً حتى أن يكون الخليط ناعم تماماً.
- ثم يتم إضافة كلاً من السكر الأبيض والدقيق والكريمة الثقيلة للخليط والاستمرار في عملية الخلط لتصبح ناعمة.
- يتم وضع التشيز كيك في الفرن المشعل مسبقاً على أعلى درجة حرارة حتى يكون ساخن واتركيها لمدة 10 دقائق ثم يتم حفض حرارة الفرن لمئة درجة مئوية واتركيه لمدة ساعة.
- ثم يتم إخراجها من الفرن واتركيه جانباً حتى أن تصبح بارة تماماً ثم توضع بالثلاجة لبضعة ساعات وقدميها لكل اسرتك بعد ذلك وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير التشيز كيك التشيز كيك من ألذ الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة، حيث أنها من الحلوى التي يحب تناولها الأطفال والكبار كثيراً ويرغبون للتجول خارج البيت لتناول هذا النوع من الحلوى متعدد النكهات، ولكن في ظل الظروف الذي نمر بها جميعاً يكون على الأمهات صعوبة كبيرة في السماح لأطفالها بالخروج خوفاً عليهم من أن يصيبهم أذى، كما أن تناولها بالخارج يكون مكلف بعض الشيء فمن الآن يمكن أن تقومين بتحضير التشيز كيك في المنزل مثل المحلات تماماً، فقط تابعي هذا الموضوع الشيق.طريقة تحضير التشيز كيك
قومي سيدتي بتحضيرالتشيزكيك وأشهى وألذ أنواع الحلويات التي لا تحتاج منك سوى بعض من المكونات المجودة بالفعل في مطبخك، وهذا سوف يساعدك على تحضير أحلى تشيز كيك لأولادك في البيت كما يلي:مقادير عمل تشيز كيك:
- 2/1 كوب سكر أبيض.
- 8 كوب دقيق.
- 2 صفار بيضة.
- كوب وثلاث أرباع كوب سكر أبيض.
- 5 بيضات.
- 5 كوب جبن كريمي.
- 5 كوب فتات بسكويت.
- 4/1 كوب كريمة خفق ثقيل.
- قومي بخلط فتات البسكويت والسكر الأبيض والزبدة المذابة واخلطي جيداً ومن ثم يتم وضع الخليط في الصينية.
- ثم يتم وضع الجبنة الكريمة والبيض وصفار البيض بوعاء الخلاط الكهربائي واخلطيهم معاً حتى أن يكون الخليط ناعم تماماً.
- ثم يتم إضافة كلاً من السكر الأبيض والدقيق والكريمة الثقيلة للخليط والاستمرار في عملية الخلط لتصبح ناعمة.
- يتم وضع التشيز كيك في الفرن المشعل مسبقاً على أعلى درجة حرارة حتى يكون ساخن واتركيها لمدة 10 دقائق ثم يتم حفض حرارة الفرن لمئة درجة مئوية واتركيه لمدة ساعة.
- ثم يتم إخراجها من الفرن واتركيه جانباً حتى أن تصبح بارة تماماً ثم توضع بالثلاجة لبضعة ساعات وقدميها لكل اسرتك بعد ذلك وبالهناء والشفاء.
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