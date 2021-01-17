طريقة جديدة ومميزة للسويسرول الشهي بالشوكولاته بمكونات بسيطه وطعم روعه هش جدا

طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة السويسرول بالشوكولاتة من أحد أنواع الحلويات الغربية التي يكون من السهل أن تقومين بتحضيرها في البيت، تتميز عن باقي أنواع الحلويات بمذاقها اللذيذ والشهي فهي محببة عند الأطفال الكبار ويتم حشوها بكثير من النكهات ممكن أن يتم حشوها بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى أو الشوكولاتة ويضاف لها المكسرات أو الفاكهة المجففة وتزينها بالكريمة أو الفراولة أو الشوكولاتة، وسوف نقدم إليكم اليوم طريقة متنوعة لتحضير السويسرول بالشوكولاتة.

يعد من ألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة والتي تتم على النحو التالي:

2 كوب دقيق.

5 كوب سكر.

2/1 كوب كاكاو.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

1 كوب وربع حليب فاتر.

4/1 كوب زيت.

5 بيضات كبيرة الحجم.

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

3 كيس بودرة كريمة الخفق.

2/1 كوب كريمة سائلة.ثلاث أربع علبة قشطة.

ثلث كوب ماء بارد.

150 جرام شوكولاتة سوداء.

1 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا.