طريقة جديدة ومميزة للسويسرول الشهي بالشوكولاته بمكونات بسيطه وطعم روعه هش جدا

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طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة السويسرول بالشوكولاتة من أحد أنواع الحلويات الغربية التي يكون من السهل أن تقومين بتحضيرها في البيت، تتميز عن باقي أنواع الحلويات بمذاقها اللذيذ والشهي فهي محببة عند الأطفال الكبار ويتم حشوها بكثير من النكهات ممكن أن يتم حشوها بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى أو الشوكولاتة ويضاف لها المكسرات أو الفاكهة المجففة وتزينها بالكريمة أو الفراولة أو الشوكولاتة، وسوف نقدم إليكم اليوم طريقة متنوعة لتحضير السويسرول بالشوكولاتة.
طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة
يعد من ألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة والتي تتم على النحو التالي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 5 كوب سكر.
- 2/1 كوب كاكاو.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 1 كوب وربع حليب فاتر.
- 4/1 كوب زيت.
- 5 بيضات كبيرة الحجم.
- 3 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- 3 كيس بودرة كريمة الخفق.
- 2/1 كوب كريمة سائلة.ثلاث أربع علبة قشطة.
- ثلث كوب ماء بارد.
- 150 جرام شوكولاتة سوداء.
- 1 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا.
- في وعاء اخلطي الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والملح بطريقة جيدة جيدة جداً.
- ثم في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بخفق البيض والفانيليا حتى تحصلين على قوام كريمي يضاف له السكر واخفقي مرة أخرى لحوالي ربع دقيقة فقط.
- اضيفي الزيت للخليط ثم يضاف خليط المكونات الجافة للخليط السابق بشكل تدريجياً مع إضافتك للحليب الدافئ مع التقليب المستمر برفق لاحضار احلى سويسرول بالشيكولاته.
- ثم عليك بإحضار صينية مستطيلة الشكل بطنيها بورق الزبدة بشكل كامل حتى الحواف.
- يوضع الخليط في الصينية ثم يتم ادخالها إلى الفرن الساخن واتركيها حتى يتم خبزها جيداً، ثم اخرجيها وابدئي في لفها مثل الرول وهي ساخنة.
- يتم تغطية الكيك حتى لا تصبح جافة واتركيها تبرد وابدئي في تحضير الحشو.
- قومي بوضع كريمة الخفق وحليب البودرة والكريمة السائلة والقشطة والماء في وعاء الخفق واخلطي المكونات معاً؟
- يدخل الحشو للثلاجة ليصبح بارد، ثم تأتين بالكيك الملفوف وافرديه بلطف ضعي كمية وفيرة من الحشو ولفيها وزينيها بالشوكولاتة وادخليها الثلاجة.
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طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة السويسرول بالشوكولاتة من أحد أنواع الحلويات الغربية التي يكون من السهل أن تقومين بتحضيرها في البيت، تتميز عن باقي أنواع الحلويات بمذاقها اللذيذ والشهي فهي محببة عند الأطفال الكبار ويتم حشوها بكثير من النكهات ممكن أن يتم حشوها بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى أو الشوكولاتة ويضاف لها المكسرات أو الفاكهة المجففة وتزينها بالكريمة أو الفراولة أو الشوكولاتة، وسوف نقدم إليكم اليوم طريقة متنوعة لتحضير السويسرول بالشوكولاتة.
طريقة عمل سويسرول الشوكولاتة
يعد من ألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيرها بكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة والتي تتم على النحو التالي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 5 كوب سكر.
- 2/1 كوب كاكاو.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 1 كوب وربع حليب فاتر.
- 4/1 كوب زيت.
- 5 بيضات كبيرة الحجم.
- 3 ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- 3 كيس بودرة كريمة الخفق.
- 2/1 كوب كريمة سائلة.ثلاث أربع علبة قشطة.
- ثلث كوب ماء بارد.
- 150 جرام شوكولاتة سوداء.
- 1 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا.
- في وعاء اخلطي الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والملح بطريقة جيدة جيدة جداً.
- ثم في وعاء الخلاط الكهربائي قومي بخفق البيض والفانيليا حتى تحصلين على قوام كريمي يضاف له السكر واخفقي مرة أخرى لحوالي ربع دقيقة فقط.
- اضيفي الزيت للخليط ثم يضاف خليط المكونات الجافة للخليط السابق بشكل تدريجياً مع إضافتك للحليب الدافئ مع التقليب المستمر برفق لاحضار احلى سويسرول بالشيكولاته.
- ثم عليك بإحضار صينية مستطيلة الشكل بطنيها بورق الزبدة بشكل كامل حتى الحواف.
- يوضع الخليط في الصينية ثم يتم ادخالها إلى الفرن الساخن واتركيها حتى يتم خبزها جيداً، ثم اخرجيها وابدئي في لفها مثل الرول وهي ساخنة.
- يتم تغطية الكيك حتى لا تصبح جافة واتركيها تبرد وابدئي في تحضير الحشو.
- قومي بوضع كريمة الخفق وحليب البودرة والكريمة السائلة والقشطة والماء في وعاء الخفق واخلطي المكونات معاً؟
- يدخل الحشو للثلاجة ليصبح بارد، ثم تأتين بالكيك الملفوف وافرديه بلطف ضعي كمية وفيرة من الحشو ولفيها وزينيها بالشوكولاتة وادخليها الثلاجة.
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