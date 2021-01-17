بسكوت حبات القهوة اللذيذ والشهى بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة مثل الجاهز

طريقة عمل بسكويت القهوة تعتبر القهوة من ألذ المشروبات الساخنة التي تتميز بمذاقها الرائع، فما بالك إذا قومتي بعمل البسكويت بالقهوة، وهو من أحد أنواع البسكويت اللذيذة والشهية التي يحب أن يتناولها العديد من الأشخاص العاشقين للقهوة، كما أنها من الأنواع العجيبة التي تستطيع كل أم القيام بتحضيرها بكل سهولة في المنزل، وسوف نساعدك على أن تقومين بتقديم أشهى وألذ أنواع البسكويت.

بسكويت القهوة من أنواع البسكويت التي يمكن أن تقومي بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب ماء ساخن.

2/1 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.

2/1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2/1 كوب زبدة لينة.

1 كوب سكر بني فاتح.

1 بيضة كبيرة الحجم.

2/1 كوب زبيب.

2/1 كوب جوز مجروش.

1 ملعقة كبيرة دقيق.

2 كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة حليب.