بسكوت حبات القهوة اللذيذ والشهى بطريقة سهلة وبمكونات غير مكلفة مثل الجاهز

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طريقة عمل بسكويت القهوة تعتبر القهوة من ألذ المشروبات الساخنة التي تتميز بمذاقها الرائع، فما بالك إذا قومتي بعمل البسكويت بالقهوة، وهو من أحد أنواع البسكويت اللذيذة والشهية التي يحب أن يتناولها العديد من الأشخاص العاشقين للقهوة، كما أنها من الأنواع العجيبة التي تستطيع كل أم القيام بتحضيرها بكل سهولة في المنزل، وسوف نساعدك على أن تقومين بتقديم أشهى وألذ أنواع البسكويت.
طريقة عمل بسكويت القهوة
بسكويت القهوة من أنواع البسكويت التي يمكن أن تقومي بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 2/1 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.
- 2/1 ملعقة صغيرة قرفة.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2/1 كوب زبدة لينة.
- 1 كوب سكر بني فاتح.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 2/1 كوب زبيب.
- 2/1 كوب جوز مجروش.
- 1 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة حليب.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع البكينج بودر وبيكربونات الصودا والقرفة والملح، قومي بعدها بإذابة القهوة بالماء الساخن.
- ثم في وعاء الخلط قومي بخلط الزبدة مع السكر واخلطي بالمضرب الكهربائي حتى أن تحصلين على خليط بقوام كريمي هاش.
- اضيفي للزبدة والسكر الزبدة والبيض واستمري في الخفق، بعدها يضاف الدقيق تدريجياً والقهوة المذابة على سرعة متوسطة حتى تندمج المكونات مع بعضها وتحصلين على عجينة متجانسة.
- يتم خلط الجوز مع الزبيب والدقيق وقلبي جيداً وتضاف للمكونات مع التقليب، ثم ضعيها على العجينة وقلبي بواسطة ملعقة من البلاستيك حتى أن يمتزج الخليط معاً.
- قومي بتشكيل البسكويت كما تريدين ويرص في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة وضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة 10 دقائق.
- قومي بخفق الزبدة والسكر والحليب حتى يتكون لديك قوام ناعم وثقيل، ادهني البسكويت بصلصة السكر بعد خروجه من الفرن وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل بسكويت القهوة تعتبر القهوة من ألذ المشروبات الساخنة التي تتميز بمذاقها الرائع، فما بالك إذا قومتي بعمل البسكويت بالقهوة، وهو من أحد أنواع البسكويت اللذيذة والشهية التي يحب أن يتناولها العديد من الأشخاص العاشقين للقهوة، كما أنها من الأنواع العجيبة التي تستطيع كل أم القيام بتحضيرها بكل سهولة في المنزل، وسوف نساعدك على أن تقومين بتقديم أشهى وألذ أنواع البسكويت.
طريقة عمل بسكويت القهوة
بسكويت القهوة من أنواع البسكويت التي يمكن أن تقومي بتحضيره بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي:المقادير:
- 5 كوب دقيق.
- 2/1 كوب ماء ساخن.
- 2/1 ملعقة صغيرة بيكربونات صودا.
- 2/1 ملعقة صغيرة قرفة.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- 2/1 كوب زبدة لينة.
- 1 كوب سكر بني فاتح.
- 1 بيضة كبيرة الحجم.
- 2/1 كوب زبيب.
- 2/1 كوب جوز مجروش.
- 1 ملعقة كبيرة دقيق.
- 2 كوب سكر بودرة.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة حليب.
- في وعاء اخلطي الدقيق مع البكينج بودر وبيكربونات الصودا والقرفة والملح، قومي بعدها بإذابة القهوة بالماء الساخن.
- ثم في وعاء الخلط قومي بخلط الزبدة مع السكر واخلطي بالمضرب الكهربائي حتى أن تحصلين على خليط بقوام كريمي هاش.
- اضيفي للزبدة والسكر الزبدة والبيض واستمري في الخفق، بعدها يضاف الدقيق تدريجياً والقهوة المذابة على سرعة متوسطة حتى تندمج المكونات مع بعضها وتحصلين على عجينة متجانسة.
- يتم خلط الجوز مع الزبيب والدقيق وقلبي جيداً وتضاف للمكونات مع التقليب، ثم ضعيها على العجينة وقلبي بواسطة ملعقة من البلاستيك حتى أن يمتزج الخليط معاً.
- قومي بتشكيل البسكويت كما تريدين ويرص في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت أو الزبدة وضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة ولمدة 10 دقائق.
- قومي بخفق الزبدة والسكر والحليب حتى يتكون لديك قوام ناعم وثقيل، ادهني البسكويت بصلصة السكر بعد خروجه من الفرن وبالهناء والشفاء.
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