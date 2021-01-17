وصفة تركية ينصح بها خبراء التجميل وتضعها الفنانات التركيات لتفتيح البشرة

الكثير منا يُعانى من عدم صفاء البشرة والبقع الغامقة والرؤوس السوداء فنستعين بمُستحضرات التجميل لإخفاء عيوب وشحوب البشرة وتوحيد وتفتيح لونها، والوصفة التي سوف نتناولها في موضوعنا اليوم تعمل على تحقيق كل المطلوب من توريد وتوحيد وتفتيح لون البشرة وتعطى البشرة الحيوية والجمال والصفاء، وهذه الوصفة تُستخدم بكثرة في دولة تركيا، ومن المعروف عن نجمات تركيا عدم استخدام الكثير من مستحضرات التجميل الكيميائية واعتمادهم على الجمال الطبيعي، وتلك الوصفة الطبيعية دائما ينصح بها خُبراء التجميل الأتراك لتغني تماما عن مستحضرات التجميل.

تفتيح وشد البشرة والتخلص من التجاعيد

والمكون الأساسي في هذه الوصفة هو الجزر ويمكن استخدامها بشكل يومي، ومن مزاياها الرائعة أنها مناسبة لجميع أنواع البشرة، ويمكنك الاطلاع أيضا على وصفة المسام الواسعة في الوجه والأنف وطرق علاجها في المنزل بوصفات طبيعية، ووصفات وطرق مجربة لصبغ و تشقير الحواجب من المنزل، و3 وصفات مُجربة لتفتيح الرقبة في دقائق.

تتكون تلك الوصفة التركية الفريدة من مكونات بسيطة ولكنها رائعة في نتائجها بالفعل، وتتكون من 2 ملعقة كبيرة من جزر مسلوق مهروس، 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر الجاف، 1ملعقة كبيرة من عسل النحل، بالاضافة إلى 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الذي يمكن الاستغناء عنه في حالة البشرة الحساسة للحامض.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

ولتحضير الوصفة يتم سلق الجزر ثم تفتيته تماما ووضعه في وعاء ثم يتم وضع اللبن البودر عليه ويتم الدمج جيدا، ثم يتم وضع عسل النحل والليمون والدمج جيدا مرة أُخرى حتى تمام التجانُس، وبعد غسيل الوجه بالماء وغسول أو صابون مناسب ثم شطفه بالماء وتجفيفه بواسطة قطنة، يتم توزيع الوصفة على الوجه بالكامل وحتى منطقة تحت العينين، ثم نقوم بالاسترخاء التام وترك الوصفة على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك باستخدام قطنة مُبللة بماء الورد يتم إزالة الماسك من على البشرة.

وفي حالة البشرة العادية والدهنية يمكن استخدام بعد ذلك مُكعبات الثلج التي تحتوى على عصير ليمون، وفى حالة البشرة الحساسة يمكن استبدال الليمون بماء الورد أو ماء الأرز وبتحريكه بحركات دائرية يتم إنعاش البشرة بواسطته، ونتركه على البشرة حتى يجف تماما وذلك سواء استخدمنا مُكعب الليمون أو ماء الورد أو ماء الأرز.

وبعد ذلك يمكن غسل الماء بالغسول أو الصابون المناسب وشطفه بالماء في حالة الانزعاج من رائحة اللبن الموجودة فى الوصفة، وبعد شطف البشرة بماء دافئ يتم وضع كريم مُرطب قبل النوم سواء كان دوف أو جونسون أو نيفيا حسب نوع البشرة، وكذلك يمكن استخدام زيت زيتون أو زيت جوز هند كمُرطب للبشرة، ومع الاستمرار في استخدام تلك الوصفة التركية ستلاحظين نتيجة مدهشة بالفعل وعلاج لكل مشاكل البشرة.

التخلص من الهالات السوداء تحت العين

للتخلص من تلك المشكلة الصعبة التي تظهر مع قلة الاهتمام بالتغذية السليمة والتقدم في العمر، وقد تظهر أيضا في حالة استخدام مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه، يمكنك تحضير كريم طبيعي بمكونات بسيطة من منزلك يقضي تماما على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، اخلطي مقدار قليل من دبس التمر وحبة واحدة من الموز وكبسولة من فيتامين E وملعقة من عسل النحل، وبعد التقليب جيدا والحصول على قوام كريمي متجانس يمكنك استخدامه على وجهك يوميا في المساء، يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام وبعد ذلك قومي بصنع كمية جديدة.