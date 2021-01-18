التخلص من الاسمرار وتبييض العانه بوصفة طبيعية بواسطة الدلكة السودانية

التخلص من الاسمرار وتبييض العانه بوصفة طبيعية يوجد كثير من النساء ليس لديهم الخبرة الكافية في معرفة طريقة الدلكة السوداني، ولكن هي مميزة جدا في تفتيح البشرة فهي تتميز بوجود خلطات تم تحضيرها من الطبيعة لكي تعمل على تجديد خلايا الجسم، والتخلص من الاسمرار الموجود به كما أنها تعمل أيضا على تفتيح البشرة، بطريقة آمنة ومميزة وسوف لا تجدى أى ضرر من هذه الدلكة السودانية لذلك يمكنك عزيزتي أن تستخدمي مكونات الدلكه داخل منزلك لكي تحصلي على أشرقة قوية، وبشرة بيضاء ورائعة.

التخلص من الاسمرار وتبييض العانه بوصفة طبيعية

فوائد الدلكة السودانية من الترمس:

الدلكة السودانية من مسحوق الترمس لديه العديد من الفوائد المبهرة التي نستطيع أن نحصل عليها عندما نقوم باتباع هذه الوصفة الرائعة، والتي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة البرق لذلك الفوائد التي نحصل عليها تكون كالتالي:-

نتخلص من خلايا الجلد التالفة عندما نقوم.

استخدام الدلكة السودانية من الترمس، نحصل على تفتيح جميع المناطق الداكنة الموجودة بالجسم.

كما أن الدلكة السودانية تعمل على توحيد لون البشرة.

نحصل على الترطيب كامل.

خلطة الدلكة السودانية بيضاء اللون

المكونات:-

النشا.

ترمس مطحون.

ماء ورد.

قرنفل.

الطريقة:-